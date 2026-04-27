В Челябинске определили самые спортивные семьи на фестивале ГТО

Участники выполняли нормативы комплекса на силу, скорость, гибкость и выносливость

В Челябинске прошел областной семейный фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне». Мероприятие стало настоящим праздником здоровья, силы и семейной сплоченности. В манеже ЮУрГУ собрались семьи, готовые испытать себя в различных дисциплинах. Победу одержала семья Кожуховых из Челябинска, они же представят регион на всероссийском фестивале ГТО, который пройдет с 7 по 13 августа в Красноярске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Атмосфера на фестивале царила невероятная: смех детей, подбадривающие крики родителей, сосредоточенные лица спортсменов — все это сливалось в единый гимн активному образу жизни.

«Здесь сегодня точно не будет проигравших. Вы все стали участниками финального этапа состязаний и уже выиграли. Здорово и приятно видеть вас здесь, спортивных и физически сильных. Каждый из вас подтверждает своим примером, что вести активный и здоровый образ жизни — это правильно. Желаю всем вам получить удовольствие от соревнований и показать достойные для себя результаты», — обратилась к участникам на церемонии открытия фестиваля посол ГТО Евгения Зинурова.

Каждый участник — от мала до велика — стремился показать свой максимум. Родители старались быть примером для детей, а те в свою очередь изо всех сил не отставали. Эмоции переполняли всех: радость от удачных попыток, досада от небольших промахов, но главное — неподдельное удовольствие от совместного преодоления трудностей.

Не удержался от соблазна и попробовал свои силы в выполнении упражнений комплекса ГТО и один из его талисманов — зайка Лиза. Она показала вполне себе хороший уровень подготовки и несколько раз отжалась от пола.

В фестивале приняли участие 9 семейных команд, в каждой — по четыре участника: мама, папа, ребенок и его бабушка или дедушка. Им необходимо было выполнить стандартные для своей возрастной ступени испытания. Среди них — упражнения на гибкость, подтягивания и отжимания, тесты на пресс, бег и плавание. Со всеми этими заданиями лучше всех справилась семья Кожуховых из Челябинска.

Фестиваль ГТО среди семейных команд. Призеры:

1-е место — Челябинский городской округ.

2-е место — Копейский городской округ.

3-е место — Уйский муниципальный округ.

Теперь семья Кожуховых представит Челябинскую область на Всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд. Он пройдет с 7 по 13 августа в Красноярске. Кстати говоря, наши земляки являются действующими чемпионами подобных соревнований. В августе 2025 года они выиграли фестиваль в Чебоксарах. Эти состязания собрали 54 команды, но челябинцы показали лучший результат и завоевали главный трофей.