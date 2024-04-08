Челябинская спортсменка завоевала золото спартакиады в шорт‑треке

Ксения Прибытова выиграла забег на дистанции 500 метров

На XII Спартакиаде учащихся России в Сочи продолжаются соревнования по шорт-треку. Три медали после двух дней состязаний завоевали спортсмены Челябинской области. Обладательницей золотой медали на дистанции 500 метров стала Ксения Прибытова, она же стала серебряным призером на «полуторке», бронза в активе челябинца Павла Блинова, сообщает результаты соревнований Союз конькобежцев России.

На комплексных соревнованиях спортсмены не только борются за награды личных состязаний, но и приносят зачетные очки своему региону. На турнире по шорт-треку в Сочи здорово выступает после двух дней состязаний челябинка Ксения Прибытова. Она показала лучший результат в забеге на 500 метров, а также финишировала второй на дистанции 1500 метров.

В коротком спринте воспитанница СШОР им. Л. П. Скобликовой опередила всех соперниц, показав результат 44,410 секунды. На втором и третьем местах расположились соответственно Александра Щеглова (Ярославская область) и Альбина Алиева (Москва). Ксения Прибытова стала призером и на «полуторке», где уступила лишь столичной спортсменке Анастасии Барановой. В этом же виде программы бронзовым призером стал челябинец Павел Блинов.

Сегодня, 8 апреля, состоятся забеги на дистанции 1000 метров среди юношей и девушек, а также смешанная эстафета на дистанции 3000 метров. Завершат программу соревнований завтра эстафеты среди юношей и девушек.

Напомним, что ранее Ксения Прибытова отличилась на первенстве России. На соревнованиях в Саранске, прошедших в марте этого года, она завоевала золотую и серебряную медали среди девушек 16—17 лет. Челябинка занимается шорт-треком уже восемь лет и планирует в ближайшее время войти в состав национальной сборной.