Челябинская спортсменка выиграла первенство России по шорт‑треку

Ксения Прибытова завоевала золотую и серебряную медали

На завершившемся в Саранске первенстве России по шорт-треку отличилась челябинская спортсменка Ксения Прибытова. Она завоевала золотую и серебряную медали на дистанциях 1000 и 1500 метров среди девушек 16—17 лет. Это не первый серьезный успех спортсменки на первенствах страны. Ранее челябинка выиграла первенство страны в многоборье, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Саранске собрались лучшие спортсмены 16—17 лет из 19 регионов России. Челябинскую область на соревнованиях достойно представила Ксения Прибытова. Подопечная тренера Никиты Панасюка из СШОР им. Л. П. Скобликовой завоевала две медали первенства России. Сначала она показала второй результат на дистанции 1500 метров, а затем закрепила успех, выиграв золото на дистанции 1000 метров.

Первенство России по шорт-треку. Девушки 16—17 лет. Дистанция 1500 метров.

1. Альбина Алиева (Москва).

2. Ксения Прибытова (Челябинская область).

3. Анна Телеганова (Московская область).

«Рада тому, что удалось так успешно выступить. Ранее я уже становилась победительницей первенства России, но по программе многоборья. А в Саранске удалось выиграть две медали, в том числе золотую. В этом сезоне эти старты для меня были одними из главных в сезоне. Теперь буду готовиться к зимней Спартакиаде учащихся России», — сообщила спортсменка корреспонденту ИА «Первое областное».

Первенство России по шорт-треку. Девушки 16—17 лет. Дистанция 1000 метров.

1. Ксения Прибытова (Челябинская область).

2. Мария Метелкина (Санкт-Петербург).

3. Анастасия Баранова (Москва).

Ксения Прибытова также рассказала, что занимается шорт-треком уже около восьми лет. Планирует и дальше совершенствовать свое мастерство, в перспективе войти в состав национальной сборной России.

Напомним, что ранее на льду ЛД «Уральская молния» в Челябинске прошли состязания по шорт-треку на Всероссийской зимней спартакиаде. Сильнейшие спортсмены страны разыграли девять комплектов медалей. Героями соревнований стали Владимир Балбеков (Санкт-Петербург) и Екатерина Алдошкина (Челябинск), которые выиграли по три золотые медали.