Челябинская спортсменка завоевала серебро всероссийских соревнований по роллер‑спорту

Марина Депринда стала призером в спидскейтинге на турнире в Сочи

В Сочи на трассе «Формулы-1» завершился чемпионат России по роллер-спорту. Обладателем серебряной медали в дисциплине «спидскейтинг» стала юная спортсменка из Челябинска Марина Депринда. Она показала свой личный рекорд на спринтерской дистанции 100 м. Бронзу в марафонской гонке завоевал также челябинец Никита Рахматиллаев, сообщает региональная федерация роллер-спорта.

Состязания прошли на федеральной территории Сириус в Сочи. На них выступили около 100 спортсменов из 11 регионов страны. Они разыграли комплекты наград в нескольких дисциплинах роллер-спорта: спидскейтинге, фристайл-слаломе, слаломе-прыжке в высоту и слайдах.

Успешно выступила в спидскейтинге челябинская спортсменка Марина Депринда. Она показала второй результат на дистанции 100 метров, установив при этом свой личный рекорд. Она же стала пятой на дистанции 1 круг (5722 м).

Бронзовую медаль в гонке-марафоне (42 км 195 м) завоевал еще один челябинец — президент Федерации роллер-спорта Челябинской области Никита Рахматиллаев. Он преодолел дистанцию с результатом 1 час и 33 минуты.