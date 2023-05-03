Челябинские роллеры откроют летний сезон двухдневным катанием

В программе — традиционный 15‑километровый забег по городу

Открытие роллер-сезона в Челябинске назначено на 13 и 14 мая. Старт — в субботу, 13 мая, в 13:00 возле памятника Курчатову.



Двухдневная программа включает конкурсы, мастер-классы по катанию на роликах, выступления учеников роллер-школ, а также 15-километровый забег по городу. Обычно на старте собираются не меньше 70 роллеров. В этом году ждут гостей из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Тюмени.



Перед стартом соревнований будет объявлен победитель конкурса на самую интересную фотографию «Я + ролики = ?» (фотографии уже сейчас собирают в ВК-сообществе «Роллеры Челябинска»). Далее по плану — соревнования, в том числе и прыжки в высоту, а также выступление гостя из Екатеринбурга Ильи Кашина. Илья больше 10 лет учит народ прыжкам и фигурам на роликах.



В 14:30 13 мая стартует забег на роликах по городу на 15 километров. Маршрут пока окончательно не утвержден. В воскресенье, 14 мая, возле памятника Курчатову пройдет мастер-класс Ильи Кашина.



«В этом году впервые на открытии сезона выступят ученики челябинских роллер-школ, которые могут удивить даже опытных роллеров», — рассказал организатор группы «Роллеры Челябинска» Никита Рязанов.



Организаторы рекомендуют взять на катание шлем, защиту на колени, локти, кисти, а также воду и аптечку.