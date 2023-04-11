Роллеры Челябинска откроют сезон прыжками в высоту

Традиционный прокат по городу тоже запланирован

В Челябинске летний сезон готовятся отметить все любители покататься на роликах. Традиционно фанаты обуви на колесах устраивают праздничную прогулку по центру города, когда несколько десятков человек в экипировке и под бодрую музыку катятся вдоль главного проспекта и по набережной.

Организаторы сообщества «Роллеры Челябинска» в этом году от традиций не отступают, но еще и сюрпризы для участников и случайных зрителей приготовили.

«Каждый год мы стараемся привносить в наши мероприятия что-то новое, чтобы было интересно. В этом году планируем зрелищное мероприятие — прыжки в высоту. Подведем итоги фотоконкурса и проведем другие небольшие состязания. На открытии сезона мы ждем всех любителей кататься на роликах независимо от возраста. Обязательные условия: уметь ездить, тормозить, а также — наличие защитной экипировки. В прошлом году на открытии сезона было около 70 человек, в этом году ждем не меньше!»— рассказал организатор сообщества «Роллеры Челябинска» Никита Рязанов.

Парад роллеров и официальное открытие сезона назначено на 13 мая. Старт в 13:00 — от памятника Курчатову. Участвовать могут все желающие старше 18 лет (если младше, то только со взрослыми) в защитной экипировке. Прогулка состоится, если погода не подведет и асфальт будет сухим.