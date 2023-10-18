Челябинская спортсменка стала призером международного турнира по роллер‑спорту

Вероника Пахорукова завоевала бронзу на NevaRollerCup — 2023

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В Санкт-Петербурге завершился международный турнир NevaRollerCup — 2023 по роллер-спорту, в котором приняли участие около 200 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана. В дисциплине «фристайл-слалом» бронзовую медаль завоевала челябинка Вероника Пахорукова, сообщает региональная федерация роллер-спорта.

На представительный турнир в Санкт-Петербург отправились четыре спортсменки из Челябинска. Дарья Пагудина, Кристина Устинова и Вера Нестерова смогли войти в топ-12 в своих возрастных категориях. Однако лучшего результата добилась Вероника Пахорукова. Ей удалось выйти в финал турнира в дисциплине «фристайл-слалом». Здесь она показала третий результат, завоевав бронзовую медаль.

Соревнования прошли в нескольких дисциплинах роллер-спорта (фристайл-слалом, слайды, прыжок в высоту, слалом-скорость). Турнир NevaRollerCup проходит в Питере уже третий раз, но впервые он оказался настолько обширен по географии и по количеству участников.