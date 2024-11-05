Боксеры Челябинской области в третий раз сразятся в «Битве на Урале»

Во дворце спорта «Юность» состоятся 11 поединков с участием бойцов из России, Ирана, ЮАР и Танзании

Стал известен состав участников третьей по счету «Битвы на Урале» по профессиональному боксу. На ринге в челябинском дворце спорта «Юность» 16 ноября состоятся 11 боев с участием спортсменов из России, Ирана, ЮАР и Танзании. Среди них и челябинские бойцы. Имена участников главного боя организаторы пока держат в секрете, сообщает региональная федерация бокса.

В основной программе вечера бокса зрителей ждут 11 захватывающих поединков. На ринг выйдут лучшие бойцы Южного Урала и России: Максим Плешков, Андрей Стоцкий, Луис Мигель Байона и другие. Противостоять местным мастерам бокса будут гости из Ирана, Танзании, ЮАР и городов РФ.

Изюминкой вечера бокса станет выступление на профессиональном ринге двух пар спортсменок в женском боксе. Мастера спорта России, призеры чемпионатов страны Ирина Автина из Челябинска и Евгения Лочканова из Копейска дадут бой соперницам.

В со-главном поединке зрители увидят талантливого молодого боксера-тяжеловеса из Владикавказа, представляющего «УралБоксПромоушн» Тимура Бибилова. Его соперником станет представитель Танзании. Тимур уверенно поднимается вверх по рейтингам ведущих боксерских организаций и имеет четыре досрочные победы на профессиональном ринге. Выдержать его напор оппонентам еще не удавалось.

Настоящим украшением вечера бокса будет главный бой, имена соперников организаторы пока не разглашают. Но уже известно, что в нем бойцы будут биться за один из чемпионских титулов. Организаторами турнира выступят Федерация бокса Челябинской области и промоутерская компания «УралБоксПромоушн».

Вечер профессионального бокса «Битва на Урале» состоится 16 ноября в челябинском ДС «Юность». Билеты уже в продаже.

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