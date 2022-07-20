В Хабаровске прошел чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Южноуральская спортсменка Ольга Афанасьева смогла завоевать бронзовую награду в весовой категории 64 кг. Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года после чемпионата мира в 2015 году, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
«Мое возвращение в тяжелую атлетику после 7-летнего перерыва и всех дисквалификаций произошло. Дело было 5 июля в Хабаровске на чемпионате России. Никогда бы в жизни, наверно, не полетела туда, если бы не чемпионат. Я уже не та, веса не те, и нервная система не та. Было очень страшно и волнительно и не все получилось, что планировали. Много раз я говорила, что никогда уже не вернусь в тяжелую атлетику, но мой тренер умеет уговаривать. Как когда-то он „уболтал“ меня заняться тяжелой атлетикой после гимнастики, так и сейчас», — рассказала о своем возвращении Ольга Афанасьева в интервью Федерации тяжелой атлетики России.
Напомним, что по итогам чемпионата мира — 2015 в США четырех российских штангистов дисквалифицировали. Среди них была южноуральская спортсменка Ольга Афанасьева. Она получила длительные сроки дисквалификации за употребление допинга. Афанасьева стала четвертой в весе до 69 кг.
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