Две тяжелоатлетки из Челябинска стали призерами Кубка России

На соревнованиях в Грозном медали завоевали Кристина Новицкая и Ксения Пасхина

В Грозном завершился Кубок России по тяжелой атлетике, собравший 263 участника из 37 регионов. Серебряную и бронзовую медали на соревнованиях завоевали спортсменки из Челябинска. Призерами турнира стали Кристина Новицкая и Ксения Пасхина. Они вошли в состав национальной команды для подготовки к другим ответственным стартам, сообщает Федерация тяжелой атлетики России.

Неоднократный победитель и призер чемпионатов России, двукратный призер чемпионатов Европы среди юниоров Кристина Новицкая на Кубке страны заявилась в весовой категории до 49 кг. В рывке она показала результат 75 кг, в толчке — 96 кг, а по сумме двоеборья — 171 кг. В итоге — серебряная медаль. Победу здесь с результатом 173 кг одержала Полина Андреева, представляющая Республику Чувашия и Владимирскую область. Замкнула тройку призеров Татьяна Карпунина из Москвы (169 кг). Отметим, что в этой весовой категории выступили 9 спортсменок.

Еще одну медаль в копилку сборной Челябинской области принесла Ксения Пасхина. В весовой категории свыше 87 кг она стала бронзовым призером (рывок — 95 кг, толчок — 120 кг, сумма двоеборья — 215 кг). Здесь вне конкуренции были две спортсменки из Москвы, которые в очной борьбе решили судьбу чемпионства. По сумме двоеборья победителем Кубка России стала Виктория Орлова (231 кг), серебро — у Таисии Чижиковой (230 кг).

Отметим, что двух челябинских спортсменок подготовил тренер Павел Григорьев. Кристина Новицкая и Ксения Пасхина входят в состав национальной сборной.