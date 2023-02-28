Тяжелоатлетка из Челябинска завоевала серебро первенства России

Софья Каримова стала призером в состязаниях среди девушек 15—17 лет

Спортсменка из Челябинска Софья Каримова завоевала серебряную медаль на прошедшем в Выборге (Ленинградская область) первенстве России по тяжелой атлетике. Она показала второй результат по сумме двоеборья в состязаниях среди девушек в возрастной категории 13—15 лет, сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики России.

Выборг впервые принимал главный старт года для перспективных тяжелоатлетов страны. В них приняли участие около 400 спортсменов из 42 регионов. Они разыграли комплекты наград в нескольких весовых категориях двух возрастных групп: среди юношей и девушек 13—15 и 15—17 лет.

В составе сборной Челябинской области серебряным призером соревнований стала Софья Каримова. Она выступила среди девушек 13—15 лет в весовой категории до 59 кг. Подопечная Константина Черномордика показала второй результат в рывке (59 кг) и толчке (74 кг) штанги, что позволило завоевать серебряную медаль по сумме двоеборья (133 кг).

Уверенную победу здесь одержала Валерия Древновская из Республики Башкортостан. Ей удалось значительно опередить соперниц, показав по сумме двоеборья 167 кг. Бронза досталась Виктории Верещагиной из Кировской области.

Отметим, что ранее в Грозном прошел Кубок России по тяжелой атлетике среди взрослых спортсменов. На этих стартах челябинские спортсменки завоевали две медали. Серебряным призером стала Кристина Новицкая, бронза на счету Ксении Пасхиной.