Челябинка Софья Янушкевич выиграла первенство России по унифайту

Она завоевала золото среди юниорок в категории до 48 кг

Челябинская спортсменка Софья Янушкевич стала победителем первенства России по универсальному бою, прошедшего в Санкт-Петербурге. Воспитанница спортклуба «Файт» выиграла турнир среди юниоров (18—20 лет) в категории до 48 кг и таким образом выполнила норматив мастера спорта, сообщает Федерация универсального боя Челябинской области.

Соревнования в Санкт-Петербурге собрали более 350 участников из 34 регионов. Они разыграли комплекты наград в дисциплине «лайт» среди спортсменов 16—17 и 18—20 лет. Золотую медаль в категории до 48 кг среди юниорок завоевала Софья Янушкевич.

Подопечная тренера Владимира Пестича из челябинского СК «Файт» выполнила норматив мастера спорта. Спортсменка также завоевала право представлять Россию на первенстве мира.