Челябинская спортсменка Валерия Шабалина завоевала серебряную медаль Паралимпиады-2020

В плавании на дистанции 100 м на спине россиянка уступила сопернице из Великобритании

Сегодня, 2 сентября, завершила свои выступления на Паралимпийских играх в Токио обладательница трех золотых медалей Валерия Шабалина. В своем последнем выступлении челябинская спортсменка завоевала серебряную награду в плавании на дистанции 100 метров на спине, уступив менее секунды рекордсменке мира Бетани Ферт из Великобритании.

В этом виде программы Валерия Шабалина не являлась фаворитом соревнований. Челябинке лучше удаются другие стили плавания — кролем и баттерфляем. Тем не менее подопечной Татьяны Новиковой удалось завоевать еще одну медаль.

В финальном заплыве на дистанции 100 м на спине главным претендентом на победу считалась мировая рекордсменка Бетани Ферт. Спортсменка из Великобритании захватила лидерство с первых метров дистанции и убедительно выиграла заплыв, завоевав золотую медаль, — 1.05,92. Челябинка Валерия Шабалина показала второй результат 1.06,85, значительно улучшив свое время, показанное в полуфинальном заплыве. Замкнула тройку призеров еще одна британка Джессика-Джейн Апллгэйт (1.07,93).

Таким образом, по итогам Игр-2020 у россиянки Валерии Шабалиной четыре завоеванные медали — три золотые и одна серебряная награды. Челябинка принесла паралимпийской сборной России первую победу, выиграв дистанцию 100 м баттерфляем. Затем были еще два золота на дистанциях 200 м вольным стилем и комплексным плаванием.