Валерия Шабалина из Челябинска завоевала третью золотую медаль Паралимпийских игр!

Южноуральская спортсменка выиграла состязания на дистанции 200 м комплексным плаванием

Сегодня, 31 августа, на Паралимпийских играх — 2020 в Токио в третий раз выиграла состязания по плаванию спортсменка из Челябинска Валерия Шабалина. Она не знала себе равных на дистанции 200 метров комплексным плаванием, финишировав с лучшим временем — 2.20,99. Второе и третье места заняли британки Бетани Ферт и Луиза Фиддс соответственно.

То, что наша спортсменка является реальным претендентом на золото в этом виде программы, было известно еще задолго до старта. Именно на дистанции 200 метров комплексным плаванием Валерия Шабалина является обладателем мирового рекорда — 2.18,37. Правда, установила она его достаточно давно — аж в 2016 году.

Тем не менее уже здесь, в Токио, россиянка уверенно выиграла предварительный заплыв на этой дистанции и вышла в финал с лучшим временем — 2.26,84. Серьезную борьбу могла навязать ей разве что британка Бетани Ферт, показавшая в квалификации 2.27,16.

Финальный заплыв россиянка прошла на одном дыхании. С первых метров дистанции Валерия Шабалина уплыла вперед, захватив лидерство. Поначалу попытались оказать ей сопротивление две британки — Ферт и Фиддс, но и они стали потихоньку отставать. На последних 50 метрах преимущество россиянки было уже уверенным. В итоге она более чем на 2 секунды опередила серебряного призера.

Напомним, что Валерия Шабалина уже становилась победителем на Паралимпиаде-2020. В первый день соревнований она показала лучший результат на дистанции 100 м баттерфляем, а 27 августа не знала себе равных на 200 м вольным стилем. Впереди россиянку ждет выступление еще в одном виде программы — 2 сентября в плавании на дистанции 100 м на спине.