Спортсменка из Челябинска завоевала первое золото сборной России на Паралимпийских играх в Токио

Валерия Шабалина в плавании установила также новый мировой рекорд

На Паралимпийских играх в Токио были разыграны первые комплекты наград в плавании. Подтвердила свой статус фаворита спортсменка из Челябинска Валерия Шабалина. В состязаниях среди лиц с интеллектуальными нарушениями спортсменка сумела не только выиграть золотую медаль, но и установить новый мировой рекорд!

На Паралимпиаду в Токио челябинская спортсменка отправилась в качестве одной из главных фавориток соревнований. При этом тренерский штаб сборной России заявил Валерию Шабалину на старт шести различных дистанций.

Сегодня, 25 августа, в олимпийском бассейне в Токио подопечная Татьяны Новиковой вышла на старт дистанции 100 метров баттерфляем. Уже в предварительном заплыве наша землячка показала лучший результат среди всех спортсменок, побив также рекорд Паралимпийских игр.

В финале южноуральскую спортсменку было уже не остановить. Она с каждым метром дистанции увеличивала преимущество над соперницами, опередив их на финише как минимум на корпус. В итоге фантастический результат — 1.03,59! Челябинка обновила новый мировой рекорд, который ей же и принадлежал: на чемпионате мира — 2019 в Лондоне Валерия Шабалина завоевала золото со временем 1.03,68.

Серебряную и бронзовую медали завоевали австралийские спортсменки Пэйдж Леонхардт и Раби Сторм, показавшие соответственно 1.05,48 и 1.06,50.

Отметим, что Валерии Шабалиной 26 лет. В 17-летнем возрасте спортсменка вошла в состав сборной России по плаванию ЛИН. И за 9 лет добилась всего, чего только можно в профессиональном спорте. В ее коллекции 39 (!) золотых медалей чемпионатов страны, 5 побед на чемпионате мира, а также титул рекордсменки мира на различных дистанциях.

Подопечная Татьяны Новиковой из челябинского клуба «Аквамарин» на Паралимпиаде-2020 в Токио выступит еще в пяти дисциплинах по плаванию и имеет хорошие шансы пополнить свою коллекцию наград!