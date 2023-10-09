Накануне в Воронеже завершился Кубок России по универсальному бою (Unifight) среди мужчин и женщин. Отличные результаты на соревнованиях показали южноуральские спортсмены, которые завоевали четыре медали, сообщает региональный Минспорт.
В составе команды Челябинской области бронзовые медали в дисциплине «Классика» завоевали Хаял Аббасов и Ильдар Хисаметдинов. В этой же дисциплине среди женщин чемпионкой стала южноуральская спортсменка Мария Костюкевич. Также она заняла третье место в категории «лайт».
Кроме того, Мария Костюкевич будет представлять Челябинскую область на чемпионате мира по универсальному бою, который пройдет с 31 октября по 4 ноября в Новосибирске.
Добавим, что в прошлом году в Волгограде завершился чемпионат мира по универсальному бою среди мужчин и женщин в дисциплинах «лайт» и «классика». В число призеров вошла челябинка Юлия Капитонова. Спортсменка завоевала бронзовую медаль в дисциплине «классика». В данной категории участники двигаются к месту поединка через препятствия, а затем экипируются и сражаются в смешанной технике.
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