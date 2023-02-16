Челябинская сборная по керлингу стала победителем всероссийских соревнований

Южноуральцы прошли отбор на чемпионат России в Сочи

«Со льдом конкретно у нашей команды возникали трудности поначалу. Мы достаточно долгое время прикатывались к нему, но зато когда поняли, то почувствовали свою игру и нам стало гораздо легче. Что, я думаю, и помогло нам победить»,

— рассказал Виктор Алтухов.

Сборная Челябинской области по керлингу одержала победу на всероссийских соревнованиях, которые прошли в Дмитрове. Южноуральские спортсмены квалифицировались на чемпионат России, который пройдет в Сочи с 12 по 20 апреля, сообщает региональный Минспорт.В турнире в Центре фигурного катания и керлинга приняли участие 20 команд из 11 регионов России. Южноуральский коллектив стал победителем соревнований. В составе команды золотые медали завоевали Антон Мишин, Вячеслав Киссельман, Михаил Саморуков, Виктор Алтухов (скип команды), тренер Ольга Пономарева.Добавим, что в прошлом году челябинская команда завоевала бронзовые медали на первенстве России по керлингу среди юношей до 19 лет, прошедшем в сочинском дворце спорта «Айсберг».