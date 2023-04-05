Челябинские девушки стартуют на чемпионате России по керлингу

Соревнования пройдут в ледовой арене «Айсберг» в Сочи с 5 по 11 апреля

Сегодня, 5 апреля, на олимпийской арене «Айсберг» в Сочи стартует чемпионат России по керлингу среди женских команд. В турнире примут участие 20 сборных, среди них и девушки из Челябинска. Они сыграют с соперниками во второй группе команд и в случае успешного выступления пробьются в лигу сильнейших, сообщается на сайте Федерации керлинга России.

Всех участников ЧР-2023 разбили на две группы по десять в каждой. При этом в группу «А» попали сильнейшие команды страны из Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Иркутской, Новосибирской и Владимирской областей. В группе «Б» представлены коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Калининградской, Челябинской и Новосибирской областей.

На первом этапе команды сыграют между собой по круговой системе, четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф, где и определят победителя турнира. При этом финалисты группы «Б» завоюют право в следующем сезоне выступить в группе «А».

Для челябинской команды стоит задача пробиться в лигу сильнейших, а для этого девушкам надо выходить в финал соревнований своей группы. В составе сборной Челябинской области на ЧР-2023 выступят Виктория Дружинина (скип), Кристина Савушкина, Анна Щупко и Алеся Сидорик. Тренирует команду Александр Житняк.

По окончании женского турнира здесь же, в Сочи, состоится чемпионат России среди мужских команд. Он пройдет с 12 по 20 апреля. У наших парней такая же задача — завершить турнир в числе двух лучших команд и пробиться в лигу сильнейших. Под руководством Ольги Пономаревой в соревнованиях выступят Виктор Алтухов, Михаил Саморуков, Вячеслав Киссельман и Антон Мишин.