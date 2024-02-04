Челябинская самбистка завоевала золото Первенства России

Ева Огнивова в финале одержала победу над соперницей из Самарской области

Сегодня, 4 февраля, стали известны результаты Первенства России по самбо среди девушек и юношей в возрасте от 16 до 18 лет, который прошел во Владивостоке. Челябинская спортсменка Ева Огнивова успешно дошла до конца соревнований и в финале одержала победу над своей соперницей из Самарской области Екатериной Фадеевой. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил самбистку с победой.

«Дорогая Ева, поздравляю от всей души! Счастлив разделить вместе с вами и вашим наставником радость от новой большой победы. Прошлый год стал для вас успешным — вы завоевали награды на европейском и российских первенствах среди девушек. И такое замечательное начало 2024 года — золото национального чемпионата! Вы достойно представили Южный Урал, где самбо наряду с дзюдо пользуется особой популярностью и поддержкой»,— поздравил Алексей Текслер.

Он добавил, что спортсменкой гордятся все ее земляки, а также верят в ее новые победы.

Также губернатор выразил признательность тренеру Евы Огнивовой Андрею Морозову.

Отметим, челябинская спортсменка стала лучшей в весовой категории до 72 килограммов.