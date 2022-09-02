Три российских турнира вошли в топ-30 лучших соревнований в мире по рейтингу World Athletics — чемпионат России, Всероссийская спартакиада и Командный чемпионат России. Спартакиада сильнейших в Челябинске расположилась на 16-м месте, сообщает региональный Минспорт.
На рейтинг эффективности соревнований влияет уровень результатов, показанных на данном соревновании, и уровень «звездности» участников. В общем рейтинге WA чемпионат России в Чебоксарах занял 15-е место, набрав 162 013 очков, Всероссийская спартакиады в Челябинске расположилась строчкой ниже — 16-е место (161 672), Командный чемпионат России — на 29-м месте (155 844).
Также рейтинг дает представление о том, каков вклад каждой дисциплины в общий рейтинг результативности. На спартакиаде в Челябинске самый высокий уровень результатов у мужчин в ходьбе на 20 км (5742), где победу одержал южноуральский атлет Василий Мизинов, преодолев дистанцию за 1 час 20 минут и 16 секунд. На втором месте — ходьба 20 км у женщин (5681). Бег с барьерами на 400 метров у мужчин — на 3-м месте (5676).
Напомним, что Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске посетили 17 тысяч зрителей. В столице Южного Урала выступили более 400 спортсменов из 53 регионов России. Также Челябинская область вошла в десятку сильнейших на Всероссийской летней спартакиаде. Подведены итоги по 42 зачетным дисциплинам из 53.
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