В Челябинске прошла Всероссийская зимняя спартакиада «Юность России». Команды соревновались в 4 видах спорта: лыжные гонки, мини-футбол на снегу, спортивное ориентирование и конькобежный спорт. Первое место в общекомандном зачете заняла южноуральская сборная, сообщает региональный Минспорт.

Спартакиаде в общей сложности приняли участие 107 спортсменов из 7 регионов страны. По итогам общекомандного зачета золото завоевала команда Челябинской области, серебро досталось Республике Башкортостан, а третье место заняла Курганская область.

Напомним, что Челябинская область стала победителем всероссийских соревнований по гиревому спорту. И в статусе фаворита отправится на первенство России. А Екатерина Гузик из Златоуста завоевала пять медалей по плаванию на турнире «Юность России».