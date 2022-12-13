В Челябинске прошла Всероссийская зимняя спартакиада «Юность России». Команды соревновались в 4 видах спорта: лыжные гонки, мини-футбол на снегу, спортивное ориентирование и конькобежный спорт. Первое место в общекомандном зачете заняла южноуральская сборная, сообщает региональный Минспорт.
Спартакиаде в общей сложности приняли участие 107 спортсменов из 7 регионов страны. По итогам общекомандного зачета золото завоевала команда Челябинской области, серебро досталось Республике Башкортостан, а третье место заняла Курганская область.
Напомним, что Челябинская область стала победителем всероссийских соревнований по гиревому спорту. И в статусе фаворита отправится на первенство России. А Екатерина Гузик из Златоуста завоевала пять медалей по плаванию на турнире «Юность России».
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