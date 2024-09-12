Челябинская область поддержала баскетбольную команду девушек из Курска

Спортсменок пригласили провести бесплатные 12‑дневные сборы в Магнитогорске

Федерация баскетбола Челябинской области пригласила провести бесплатные 12-дневные сборы в Магнитогорске команду девушек из Курска. Принимающая сторона подготовила для них большую культурную и спортивную программу. А еще команда гостей сыграет товарищеские матчи со сверстницами из Челябинска и Магнитогорска, сообщает региональная Федерация баскетбола.

«Мы стараемся создать максимально гостеприимные условия для спортсменок, на малой родине которых сейчас очень непросто», — отметил руководитель Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Так, коллектив девушек 2009 года рождения из курской спортшколы по баскетболу «Динамо» проведет 12-дневные учебно-тренировочные сборы в Магнитогорске. Организационные и финансовые вопросы берет на себя ФБЧО. Для девочек также готовят насыщенную культурную программу. Планируется, что спортсменки из Курска сыграют в небольшом баскетбольном турнире со сверстницами из Челябинска и Магнитогорска.