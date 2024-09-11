Баскетбольным клубам Челябинска поставили задачу на сезон

«Челбаскету» нужно быть в восьмерке сильнейших команд, а «Славянке‑ЧКПЗ» — на призовом месте

«Челбаскет» должен уверенно попадать в плей-офф, а «Славянка-ЧКПЗ» — как минимум повторить свой прошлогодний серебряный успех. Такие цели на сезон-2024/2025 поставил перед челябинскими командами президент региональной федерации баскетбола Николай Сандаков. Сегодня, 10 сентября, состоялась пресс-конференция руководства БК «Челбаскет». На вопросы журналиста ответили также тренеры и капитаны двух челябинских команд.

«Мы рассчитываем, что в Суперлиге мужской клуб „Челбаскет“ уверенно войдет в зону плей-офф, а может быть, и поборется за более высокие места. Что касается „Славянки-ЧКПЗ“, то нам хотелось бы, чтобы она стала чемпионом. Но сделать это будет непросто, поэтому надеемся, что она сможет повторить тот результат, который был достигнут в прошлом сезоне — то есть станет как минимум серебряным призером», — Николай Сандаков начал пресс-конференцию с главного, то есть рассказал о целях и задачах баскетбольных команд на сезон-2024/2025.

Президент БК «Челбаскет» также рассказал о других, не менее важных целях и стратегии развития баскетбола в регионе. Все они сводятся к тому, чтобы популяризировать этот вид спорта в Челябинской области. Сделать так, чтобы как можно большее количество детей занималось баскетболом в регионе.

Главный тренер «Челбаскета» Михаил Терехов рассказал о том, как комплектовалась команда. Многие новобранцы челябинского клуба ранее играли под руководством специалиста. Он хорошо знает их возможности.

«Нам нужны были такие игроки, у которых есть победный опыт. Они могут вести партнеров по команде за собой. При формировании состава команды учитывали многие факторы. У нас есть симбиоз опыта и молодости, игроков атакующего и оборонительного плана», — отметил Михаил Терехов.

Что касается женской команды, то в летнее межсезонье она сменила название. Точнее, к уже привычному названию «Славянка» добавился титульный партнер, который ранее на протяжении долгих лет оказывал поддержку клубу, — ЧКПЗ. Именно поэтому в новом сезоне «Славянка-ЧКПЗ» будет проводить многие домашние поединки на своей исторической родине — во дворце спорта «Торпедо».

В текущем межсезонье «Славянка-ЧКПЗ» успешно выступила на предсезонном турнире памяти Юрия Перминова, выиграв все три поединка. Главный тренер команды Евгений Рыжков позитивно оценил достигнутый результат.

«Мы выполнили поставленную задачу, но наша игра пока еще далека от идеала. Нам предстоит еще много работать над качеством игры. Время еще есть: в середине октября стартует чемпионат в Высшей лиге», — добавил Евгений Рыжков.

Отметим, что в мужской Суперлиге чемпионат стартует в начале октября. «Челбаскет» свой первый поединок проведет на домашней площадке 7 октября. Его соперником станет один из главных фаворитов турнира — «Динамо» из Владивостока.