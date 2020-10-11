Алексей Текслер поздравил южноуральских аграриев с профессиональным праздником

Праздник традиционно отмечается во второе воскресенье октября.

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Сегодня, 11 октября, в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с этим праздником и отметил, что благодаря огромным посевным площадям регион смог достойно завершить сложный год и пережить засуху.

«Сегодня Челябинская область прочно удерживает лидирующие позиции в агропромышленном комплексе и обладает самыми большими посевными площадями среди уральских регионов. Это позволило достойно завершить очень сложный год, пережить засуху, собрать более миллиона тонн зерна. Область максимально обеспечена продуктами питания собственного производства, активно развивает переработку и реализует смелые инвестиционные проекты, в том числе при стабильной и целенаправленной государственной поддержке»,— сказал губернатор.

Также Алексей Текслер отметил, что в сельскохозяйственной отрасли трудятся тысячи людей, которые знают и любят свою землю и вкладывают душу в то, чтобы южноуральский стол всегда был богат и хлебосолен.

«Искренне горжусь нашими земляками-аграриями и благодарен за добросовестный, нелегкий, благородный труд. Поздравляю всех южноуральцев с окончанием страды, желаю добра и прибытка в каждом доме, здоровья, счастья и благополучия!»— заключил губернатор.

Отметим, День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается во второе воскресенье октября уже более 20 лет. 31 мая 1999 года президент Российской Федерации подписал соответствующий указ, и с того дня у тружеников полей и ферм появился свой профессиональный праздник.