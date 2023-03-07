В сочинском ледовом дворце «Большой» прошел хоккейный турнир среди юношей в рамках зимней Спартакиады молодежи России. Сборная Челябинской области заняла третье место, обыграв в матче за бронзовые медали питерских хоккеистов, сообщает региональный Минспорт.

В финальной части соревнований выступили десять команд, которые были разделены на две группы. По итогам группового этапа по две лучшие сборные вышли в полуфинал.

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В игре за выход в финал челябинская команда уступила будущим победителям из Москвы со счетом 1:4. В матче за бронзу южноуральские хоккеисты встречались с коллективом из Санкт-Петербурга. Наша команда отлично начала игру и забросила две шайбы в первом периоде, после чего сохранила преимущество и стала бронзовым призером соревнований.

Хоккейная команда из Коркино стала серебряным призером всероссийских соревнований «Золотая шайба»
Добавим, что ранее хоккейная команда из Коркино стала серебряным призером всероссийских соревнований «Золотая шайба». За победу в финальном турнире юных хоккеистов боролись 16 команд со всей России.