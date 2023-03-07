В сочинском ледовом дворце «Большой» прошел хоккейный турнир среди юношей в рамках зимней Спартакиады молодежи России. Сборная Челябинской области заняла третье место, обыграв в матче за бронзовые медали питерских хоккеистов, сообщает региональный Минспорт.
В финальной части соревнований выступили десять команд, которые были разделены на две группы. По итогам группового этапа по две лучшие сборные вышли в полуфинал.
В игре за выход в финал челябинская команда уступила будущим победителям из Москвы со счетом 1:4. В матче за бронзу южноуральские хоккеисты встречались с коллективом из Санкт-Петербурга. Наша команда отлично начала игру и забросила две шайбы в первом периоде, после чего сохранила преимущество и стала бронзовым призером соревнований.
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