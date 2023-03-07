Челябинская команда стала бронзовым призером молодежной зимней Спартакиады

В матче за третье место южноуральцы обыграли хоккеистов из Санкт‑Петербурга

В сочинском ледовом дворце «Большой» прошел хоккейный турнир среди юношей в рамках зимней Спартакиады молодежи России. Сборная Челябинской области заняла третье место, обыграв в матче за бронзовые медали питерских хоккеистов, сообщает региональный Минспорт.В финальной части соревнований выступили десять команд, которые были разделены на две группы. По итогам группового этапа по две лучшие сборные вышли в полуфинал.В игре за выход в финал челябинская команда уступила будущим победителям из Москвы со счетом 1:4. В матче за бронзу южноуральские хоккеисты встречались с коллективом из Санкт-Петербурга. Наша команда отлично начала игру и забросила две шайбы в первом периоде, после чего сохранила преимущество и стала бронзовым призером соревнований.Добавим, что ранее хоккейная команда из Коркино стала серебряным призером всероссийских соревнований «Золотая шайба». За победу в финальном турнире юных хоккеистов боролись 16 команд со всей России.