Конькобежка Ольга Фаткулина выступит на чемпионате России в Коломне

Титулованная спортсменка решила заявиться на главный старт сезона

Звезда челябинского и российского конькобежного спорта Ольга Фаткулина приняла решение выступить на чемпионате страны в Коломне, который стартует завтра, 20 декабря. Призер Олимпийских игр после рождения дочери не так часто выходила на старт соревнований. На ЧР-2025 в Коломне она планирует выступить на двух спринтерских дистанциях, сообщает Союз конькобежцев России.

Программа чемпионата России на отдельных дистанциях будет полностью соответствовать формату Олимпийских игр. Это значит, что зрители увидят на коломенском льду все те же дистанции и дисциплины, которые представлены на главном мировом старте. Спортсменам предстоит в течение четырех дней, с 20 по 23 декабря, разыграть 16 комплектов медалей.

На старт выйдут конькобежцы из 20 регионов страны. Среди них и лидеры сборной России — участники этапов Кубка мира в текущем сезоне: Анастасия Семенова, Александра Саютина, Ксения Коржова, Ирина Сальникова, Анастасия Григорьева, Алиса Беккер, Даниил Найденышев и Иван Фруктов.

Практически сильнейший свой состав везет на соревнования сборная Челябинской области во главе с заслуженным мастером спорта, серебряным призером Олимпийских игр, чемпионкой мира Ольгой Фаткулиной. Она поборется за награды на дистанциях 500 и 1000 метров. В составе команды также спортсмены, которые входят в состав национальной сборной: Степан Чистяков, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова, Полина Чеснокова, Никита Базюк и другие.

Напомним, что Ольга Фаткулина вернулась к соревновательной практике в декабре 2023 года, после Игр в Пекине она брала паузу в карьере в связи с рождением ребенка.