В Челябинске провели первый фиджитал‑турнир по Counter Strike 2 и страйкболу

В соревнованиях приняли участие студенческие команды

В Челябинске прошел первый областной фиджитал-турнир по Counter Strike 2 и VR‑страйкболу. Участники сначала сражались в компьютерном шутере, а затем встретились лично на VR‑арене. За победу в турнире боролись пять студенческих команд Челябинска, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Диджитал-этап прошел в компьютерном клубе Cyber Era. В игре Counter Strike 2 каждая команда по круговой сетке сыграла с остальными, а победители определялись по принципу «лучший из трех» (до двух побед одной команды). Лучшей в компьтерном шутере стала команда УрСЭИ, которая одержала четыре победы.

«Фиджитал-спорт состоит из двух названий — „физикал“ и „диджитал“. Диджитал-направление — это любые компьютерные игры, „физикал“ — это физическое применение в реальной жизни. Эта тематика стала очень популярна после „Игр Будущего“ в Казани. Мы воодушевились этой идей и решили провести аналогичный турнир в Челябинске»,

— рассказал один из организаторов турнира Владимир Штайнер.

На втором этапе участники выявляли сильнейших в турнире по VR‑страйкболу. Для некоторых ребят это был первый опыт игры в 3D. Команды сражались друг с другом по круговой системе. Инициативу спортсменов поддержал и аппарат антитеррористической комиссии Челябинской области.

«Нам нужно идти в ногу со временем и поддерживать фиджитал-дисциплины. Тем более что они стимулируют занятия не только виртуальными, но и физическими видами спорта. Надо поддерживать такие инициативы, это интересно нашей молодежи»,

— отметил руководитель антитеррористической комиссии Челябинской области Олег Семкин.

В соревнованиях приняли участие команды вузов Челябинска — ЮУрГГПУ, МИДиС, УрСЭИ, УралГУФК и ЧГИК. Призовой фонд турнира составил 15 тысяч рублей, а также подарки от спонсоров за призовые места. Например, новые коврики, рюкзаки и клавиатуры.

«Это перспективное направление спорта, фиджитал-дисциплины развивают мышление, тактические и стратегические наработки. Здесь важна и физическая подготовка. В киберспорте мы примерно представляли, на что способны наши соперники, но на VR‑арене некоторые из них нас очень удивили»,

— рассказал капитан команды МИДИС Никита Любивый.

Организаторами турнира выступили представители педагогического университета и киберспортивного клуба Cyber Era, а также руководство VR‑арены MAX VR.