Челябинская команда по страйкболу завоевала серебро первенства России

Ребята впервые отправились на такие соревнования и сразу стали их призерами

Челябинские юниоры отличились на первенстве России по страйкболу в Санкт-Петербурге. Ребята впервые отправились на представительные соревнования и завоевали серебряные медали в дисциплине «4×4». Они пробились в финал турнира, где в равной борьбе уступили соперникам из Москвы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Первенство России среди юниоров — это важнейший шаг для развития страйкбола в России и возможность ребятам показать себя на большом турнире. В нем примут участие только сильнейшие юношеские команды по страйкболу», — сообщали накануне старта первенства организаторы соревнований в Санкт-Петербурге.

В состав каждой команды входили четыре участника. На первенстве России в Санкт-Петербурге в дисциплине «4×4» были представлены пять коллективов. Среди них и сборная команда Челябинской области. Кроме того, был проведен турнир и в формате «2×2».

«Наши ребята выступили достойно, проявили свои лучшие качества. Они большие молодцы! Грамотно и четко сработали в команде, показав хороший результат. Второе место, я считаю, достойно для дебюта. Но мы знаем и видим, куда расти и к чему стремиться. Будем работать над собственными ошибками, чтобы в следующем году завоевать чемпионский титул», — отметил тренер челябинской команды Дмитрий Бурдаков.

Отметим, что страйкбол — это командная военно-тактическая игра, которая в 2018 году была признана официальным видом спорта. В ней участники используют специальное страйкбольное пневматическое оружие, которое стреляет пластмассовыми шариками. Две команды игроков либо сражаются за условные точки на поле боя, либо пытаются «устранить» всех бойцов противника.

Главным правилом на любой страйкбольной игре является честность. В отличие от пейнтбола, где попадание по игроку легко отследить по пятнам краски, тут подобных маркеров нет. Поэтому среди страйкболистов действует негласное правило: при первом же попадании по игроку тот обязан покинуть поле боя.