Бомбоубежище стало домом для челябинской команды по страйкболу

Ребята здесь проводят тренировки и успешно выступают во всероссийских соревнованиях

Заброшенное когда-то бомбоубежище в центре Челябинска обрело новую жизнь после того, как сюда переехали ребята, увлекающиеся страйкболом — спортивно-тактическим видом спорта. В клубе «Бункер74» сформировалась команда, которая теперь успешно выступает на всероссийских соревнованиях, занимает призовые места. Накануне парни громко заявили о себе, выиграв статусный турнир в Екатеринбурге. Наши корреспонденты побывали в гостях у ребят на тренировке и узнали, чем их так заинтересовал этот военно-прикладной вид спорта.

* * *

Потрепанное жизнью помещение находится в центре Челябинска, в 200—300 метрах от ж/д вокзала. Когда-то, еще в советское время, оно было бомбоубежищем II категории. То есть обеспечивало «защиту населения от волны ударного типа, отравляющего и осколочного воздействий». Но такие защитные сооружения гражданской обороны не могли спасти людей, скажем, при ядерном ударе.

Свое предназначение бомбоубежище потеряло: какое-то время здесь был продуктовый рынок, а затем помещение перешло в госсобственность. Три года назад помещение было переоборудовано в площадку для занятий страйкболом и лазертагом.

Справка:

Современная классификация сооружений под бомбоубежища отсутствует, поэтому для определения конкретного вида укрытия можно обращаться к классификации, принятой еще до Великой Отечественной войны:

— 1 категория — убежища, обеспечивающие защиту от всех возможных вариантов воздействия посредством воздушного нападения. Такие укрытия возводились из расчета на удар бомбы весом до 300 кг;

— 2 категория — сооружения, обеспечивающие защиту от волны ударного типа, от отравляющего и осколочного воздействий. Такие ЗС ГО защищают от пожаров, обрушений, однако от ядерного удара они вряд ли защитят.

Если двери заперты на ключ, попасть внутрь бомбоубежища решительно невозможно. Хоть динамитом взрывай — не получится! Потому что толщина бетонных стен здесь — аж полметра!

«Мы здесь как в бункере: что там происходит снаружи — не слышим ничего. Даже грохот грома до нас не доходит!» — говорит Дмитрий Бурдаков, тренер челябинской команды, руководитель региональной Федерации страйкбола.

Впрочем, об этом мы с коллегой могли догадаться еще до того, как попасть в помещение. Массивную дверь нам открывали с полминуты: нужно сделать несколько оборотов, прежде чем распахнуть массивные дверные задвижки. Заходим внутрь — и видим все атрибуты, нужные для такого рода заведений: противогазы и респираторы, баллоны и рюкзаки, какие-то объемные деревянные ящики и множество других непонятных и старых вещей из советской эпохи.

Особый колорит бункеру придают мигающие желтым цветом световые лампы. По всей видимости, примерно так они когда-то оповещали обитателей бомбоубежища о воздушной тревоге или другой опасности.

«Мы постарались воссоздать здесь атмосферу того, как должен быть обустроен бункер. Изначально помещение было в ужасном состоянии. Но вместе с ребятами обустроили здесь быт, привели его в порядок, сделали ремонт. Раньше это было бомбоубежище второй степени, несколько лет назад этот статус с него сняли. Теперь это просто укрытие», — объясняет Дмитрий.

Кстати говоря, теперь это единственная площадка на весь город-миллионник, где можно заниматься страйкболом — современным и набирающим популярность военно-прикладным видом спорта.

* * *

Вообще-то Дмитрий Бурдаков уже давно в подобной сфере. В 2009 году он начал развивать в Челябинске лазертаг. Работал в качестве тренера с ребятами на площадке рядом с дворцом спорта «Динамо». Но поддался всеобщему интересу к страйкболу, когда в разных уголках страны стали появляться как грибы различные клубы по этому новому виду спорта.





«Лазертаг и страйкбол — это две абсолютно разные дисциплины, их неуместно сравнивать. Они отличаются экипировкой, площадкой для тренировок, оборудованием… Тактика и стратегия командных поединков между командами также сильно разнятся. В страйкболе площадка меньшего размера, стрельба ведется более скорострельная. Поэтому и времени на принятие решения у бойца в разы меньше, чем в лазертаге или пейнтболе», — добавляет Дмитрий Бурдаков.

Еще одна любопытная деталь: страйкбол называют игрой друзей. Немного странно это слышать, если учесть, что в поединке встречаются две команды-соперники. И вроде как друзьями-товарищами их участники не могут быть по определению.

Но не в этом случае. Тут принято быть честным, есть кодекс чести: если в бойца попали снарядом (маленьким шариком диаметром до 8 мм), он обязан оповестить об этом судей — поднять руку (то есть убит) и уйти с площадки.

* * *

Перед тем как выйти на арену (здесь и происходит сражение между двумя командами), ребята переодеваются в специальную униформу, надевают шлемы, берут в руки так называемые приводы — точные копии настоящего оружия, которые используют только в состязаниях по страйкболу.

Это особый тип маломощного гладкоствольного пневматического оружия, а стрельба из него ведется шарами диаметром 6 мм из пластика или биоразлагаемых полимерных материалов.

«У нас оружие внешне схоже с боевым. Поэтому ребятам строго-настрого запрещаем расчехлять привод в общественных местах. И не допускаем даже до тренировок тех ребят, которые не знакомы с правилами техники безопасности обращения с оружием. Наши парни четко их знают. Даже на тренировках, когда мы занимаемся с пустыми аккумуляторами и не заряжаем обойму шарами, они не заводят палец на спусковую скобу», — добавляет Дмитрий.

Кстати, о тренировках. Наблюдать за ними со стороны — весьма интересно и занимательно. Мало того, что бойцам нужно выполнить далеко не самые легкие физические упражнения на силу и выносливость.





Им нужно учиться уметь работать в команде, сообща делать различные технико-тактические действия. Выглядит это реалистично, как в фильмах про спецназ, когда тому нужно проникнуть в тыл врага, обезвредить его или освободить заложников.

* * *

Вот это разнообразие в тренировках, большой спектр задач и упражнений, возможно, и делает страйкбол привлекательным для ребят. Им здесь точно не скучно. И каждый из них находит в этом виде спорта для себя что-то уникальное.

Добромир Валеев является одним из старожилов челябинской команды «Бункер74», занимается им уже четвертый год. Говорит, что уже на первой тренировке влюбился в страйкбол. Различные компьютерные шутеры его не привлекают, пейнтбол кажется не таким интересным, а лазертаг не вызывает бурю эмоций и впечатлений.

«У нас все близко к реальному бою, это и привлекает. Интересно работать в команде, вместе с ребятами ставить в тупик соперника нестандартными ходами и решениями. В страйкболе нужно уметь быстро принимать правильные решения в разных ситуациях во время поединка. Это его главная фишка», — считает Добромир.

Интересно, что по именам и фамилиям ребята друг к другу редко обращаются. У каждого есть позывной. У Добромира он — Гост… Говорит, что хотел быть для партнеров по команде Привидением, но в этом слове слишком много букв. Он перевел это слово на английский, но «забыл» написать в нем одну букву. Так, вместо того чтобы быть Ghost, Добромир Валеев стал… Гостом, то есть «Государственным стандартом».

Есть в команде «Бункер» и другие ребята с забавными позывными. Среди них есть, например, Панцирь (производное от немецкого танка Panzer) — это Данил Халиков. Его с юных лет интересует военная тематика, он прочел много специализированных книг, хорошо знаком с оружием, знает классы и марки танков.

Александр Павлов получил позывной Перито за схожесть характера с добродушным псом из мультфильма «Кот в сапогах». Эдакий наивный снаружи, но сильный характером внутри — может быть добряком по жизни, но жестким на поле боя. До того как прийти в страйкбол, пять лет занимался футболом.

* * *

«К нам приходят дети с разной физической подготовкой, психоэмоциональным состоянием. Это нужно учитывать при формировании команды. Одни ребята быстро все схватывают, другим надо время, чтобы понять тактику и стратегию страйкбола. Но больше всего я радуюсь тому, что они в стенах нашего бункера становятся настоящими и хорошими друзьями. Да, вид спорта у нас не „миролюбивый“, но он сплачивает ребят, учит их правильному отношению к жизни и людям», — считает Дмитрий Бурдаков.

2024 год стал для челябинской команды «Бункер74» богатым на события. Во-первых, страйкбол в регионе теперь является официальным видом спорта. Так, при Минспорте была зарегистрирована Федерация страйкбола Челябинской области, которую возглавил Дмитрий Бурдаков. Пришли к ребятам и первые успехи на всероссийских соревнованиях.

В сентябре челябинская юниорская команда впервые отправилась на первенство страны и сразу же стала серебряным призером. А в конце года отличились уже два наших коллектива. Они завоевали золотую и серебряную медали на статусном турнире Speedsoft Russia в Екатеринбурге. Причем заставили обратить на себя внимание и благодаря тому, что отправились в соседний город на брендированном автобусе.

«Мы в Екатеринбурге фурор произвели. У соперников глаза на лоб полезли, когда увидели, на чем мы приехали. Спасибо родителям, они помогли брендировать автобус. Вообще, они играют важную роль в успехах детей, принимают активное участие в жизни нашего спортклуба», — добавляет Дмитрий Бурдаков.

* * *

Сейчас у челябинского спортклуба «Бункер74» сформировались четыре состава команды по пять человек в каждой. Старожилы готовы биться за высокие места на любых соревнованиях уже сейчас, другие ребята пока к этому не готовы, но тянутся за лидерами.

«В нашем виде спорта важны множество факторов: физические данные, скорость реакции, умение думать логически, моральный дух и бойцовские качества ребят… Но уровень их мастерства выйдет на совершенно другой уровень, когда они смогут оценивать расстановку игроков на площадке, видеть ее как бы сверху, со стороны», — резюмирует Дмитрий.

Времени и энергии у него хватает на то, чтобы заниматься со всеми ребятами. Они же помогают ему в работе с начинающими бойцами или в проведении тренировок с участниками корпоративных команд.

Кстати, попробовать свои силы в страйкболе могут все желающие. И вот мой вам совет: теперь вы знаете, чем можно заинтересовать сына, если замечаете, что он слишком много времени проводит за гаджетами и компьютерными играми…

Материал создан ИА «Первое областное».