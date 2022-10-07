Юные футболисты из Челябинска стали чемпионами первенства Урала и Западной Сибири

Теперь южноуральская команда выступит во Всероссийском финальном этапе турнира

Сегодня, 7 октября, челябинская команда юношей 2008 года рождения «Челябинск-ОСШ» стала чемпионом первенства Урала и Западной Сибири среди спортивных школ. Южноуральские футболисты завоевали право представить регион на Всероссийском финальном этапе, сообщает пресс-служба ОГАУ ОСШ.



Турнир проходил с мая по октябрь. В нем приняли участие 12 команд из Челябинска, Перми, Уфы, Тюмени, Екатеринбурга и Омска. В последнем матче сезона челябинцы обыграли уфимский «Зенит» со счетом 2:1. Лучшим бомбардиром турнира с 22 забитыми мячами стал форвард «Челябинск-ОСШ» Даниил Макушенко.



Став сильнейшей командой межрегионального первенства, воспитанники областной спортивной школы получили право участвовать во Всероссийском финальном этапе, который состоится в 2023 году. Также в следующем сезоне «Челябинск-ОСШ» 2008 года рождения выступит в Юношеской футбольной лиге.

