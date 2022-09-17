Футболисты «Челябинск-ОСШ» гарантировали себе серебряные медали Юношеской футбольной лиги. Южноуральская команда в Барнауле сыграла вничью с местным СШОР А. Смертина со счетом 0:0. Независимо от исхода встречи, южноуральские футболисты стали недосягаемыми для конкурентов и заняли второе место, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Тренерский штаб челябинцев дал возможность проявить себя игрокам, которые на протяжении турнирной дистанции получали меньшее количество игрового времени. Футболисты Областной спортивной школы уже в седьмой раз в сезоне Сибирской ЮФЛ сохранили свои ворота в неприкосновенности.
Завершать сезон «Челябинск-ОСШ» будет в Челябинске с командами, которые ведут борьбу за третье место. 25 сентября на стадионе «Центральный» игра с омским «Иртышом», а 2 октября в Челябинск приедут сверстники из ФК «Тюмень».
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