Футболисты «Челябинск‑ОСШ» гарантировали себе серебряные медали Юношеской футбольной лиги

Южноуральская команда в Барнауле сыграла вничью с СШОР А. Смертина — 0:0

Футболисты «Челябинск-ОСШ» гарантировали себе серебряные медали Юношеской футбольной лиги. Южноуральская команда в Барнауле сыграла вничью с местным СШОР А. Смертина со счетом 0:0. Независимо от исхода встречи, южноуральские футболисты стали недосягаемыми для конкурентов и заняли второе место, сообщает пресс-служба челябинского клуба.



Тренерский штаб челябинцев дал возможность проявить себя игрокам, которые на протяжении турнирной дистанции получали меньшее количество игрового времени. Футболисты Областной спортивной школы уже в седьмой раз в сезоне Сибирской ЮФЛ сохранили свои ворота в неприкосновенности.



Завершать сезон «Челябинск-ОСШ» будет в Челябинске с командами, которые ведут борьбу за третье место. 25 сентября на стадионе «Центральный» игра с омским «Иртышом», а 2 октября в Челябинск приедут сверстники из ФК «Тюмень».

