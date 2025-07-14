Челябинская команда «Позитив» завоевала бронзу на первенстве России по баскетболу 3×3

В ее составе призером стала одна из лидеров клуба «Славянка-ЧКПЗ» Анна Ситникова

Бронзовым призером стала челябинская команда «Позитив» на первенстве России по баскетболу 3×3 среди спортсменок до 24 лет. На соревнованиях в Твери проявили себя четыре девушки, в том числе и одна из лидеров баскетбольного клуба «Славянка-ЧКПЗ» Анна Ситникова, сообщает региональная федерация баскетбола.

В женских состязаниях среди спортсменок не старше 24 лет приняли участие пять команд. Они сыграли круговой турнир, по итогам которого и были определены победитель и призеры первенства России.

Челябинская команда «Позитив» начала свое выступление с поражения от будущего чемпиона Khimki Power из Московской области, затем в равной борьбе наши девушки уступили столичному клубу «Красная Пахра». Причем проиграли соперницам обидно, лишь в один мяч. Зато в следующих поединках южноуральская команда одержала две победы над командами из Воронежа и Санкт-Петербурга, завоевав таким образом бронзовые медали.

Призерами первенства России U23 под руководством Полины Доли стали Валерия Литовская, Анастасия Миненко, Дарья Строева и Анна Ситникова. Любопытно, что две последние спортсменки выступают за профессиональную команду «Славянка-ЧКПЗ» в классическом баскетболе 5×5.

Первенство России по баскетболу 3×3 среди девушек не старше 24 лет. Итоговое положение команд:

1. Khimki Power, Химки (4 победы — 0 поражений).

2. «Красная Пахра», Москва (3-1).

3. Челябинская область (2-2).

4. «Спарта», Воронеж (1-3).

5. «АБ Кондрашина», Санкт-Петербург (0-4).

Отметим, что там же, в Твери, отличились и юноши из Магнитогорска. На первенстве России U18 южноуральская команда завоевала серебряные медали.