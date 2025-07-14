Магнитогорская команда завоевала серебро на первенстве России по баскетболу 3×3

Это первый успех южноуральских спортсменов на подобных соревнованиях

Сборная Челябинской области, составленная из магнитогорских игроков, сенсационно завоевала серебро на первенстве России по баскетболу 3×3 среди юниоров. Южноуральская команда отличилась на соревнованиях среди ребят не старше 18 лет, прошедших в Твери, сообщает региональная Федерация баскетбола.

На турнир в Тверь отправились четыре магнитогорских баскетболиста под руководством тренера Никиты Смирнова. Уже на групповом этапе ребята показали, что готовы бороться за самые высокие места. Одержав две победы, они заняли первое место в группе и вышли в четвертьфинал турнира.

В играх на выбывание южноуральцы также показали высокий уровень мастерства. Так, в четвертьфинале сборная Челябинской области выиграла у команды «NNTU U18» из Нижнего Новгорода (18:13), а в полуфинале — у «NGT-СШОР по ИВС» из Калининграда (18:10). И лишь в финале наши земляки не справились с Khimki Power из Московской области. Итоговый счет — 14:21, южноуральцы — серебряные призеры первенства России U18.

«Ребята показали настоящий мужской баскетбол. И доказали, что школа магнитогорского баскетбола процветает. Тренер Никита Смирнов провел колоссальную работу. Все игроки этой команды подписаны в Высшую лигу, где сыграют в новом сезоне. И если они продолжат развиваться, то не за горами время, когда мы увидим их в Суперлиге. Также планируем подключать их в чемпионат 3×3», — отметил спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.

Отметим, что разыгрывающий сборной Челябинской области Никита Шедогуб был признан одним из лучших игроков турнира, получив награду в номинации «Самый опасный игрок». В составе команды призерами соревнований также стали Владислав Гаффаров, Максим Вышемирский и Илья Труханов.