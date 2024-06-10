Челябинские гонщики одержали победу на региональных соревнованиях по мотокроссу

Состязания прошли на трассе в поселке Южный Прииск в Сосновском районе

Сильнейшие мотогонщики Челябинской области сразились за победу на региональных соревнованиях по кроссовым дисциплинам в необычной локации. Областные состязания прошли в поселке Южно-Челябинский Прииск в Сосновском районе. Лучшие результаты показала команда из челябинской областной спортшколы, выигравшая общий зачет, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат Челябинской области по мотокроссу собрал внушительный состав участников. На региональных состязаниях выступили более 60 спортсменов из 5 команд. При этом совершенно разного возраста — от 6 до 65 лет. Среди них были и юные участницы, которые заявились на старт гонок в классе «65» и «125».

Состязания прошли в нескольких классах мотоциклов — с объемом двигателя от 65 до 250 куб. см. В командном зачете заявились пять команд региона из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Миасса, а также организаторы соревнований — коллектив из поселка Южно-Челябинский Прииск.

«Мы ежегодно проводим подобные соревнования в этой локации. Трассу готовили в течение полутора месяцев. Ее протяженность — 2,8 километра. Но в этот раз из-за паводков и погодных условий решили ее в целях безопасности немного сократить. Без травм не обошлось, но в целом состязания прошли на хорошем уровне. Повезло с погодой: в день проведения соревнований обошлось без дождя, не было пыли и грязи», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» один из организаторов соревнований Ирина Пушкарева.

Она также добавила, что сами заезды получились зрелищными и динамичными. Все потому, что мотокросс — непредсказуемая дисциплина: по ходу заездов происходит частая смена лидеров. Малейшая ошибка гонщика приводит к потере драгоценного времени. Поэтому всем участникам необходимо было не только продемонстрировать свое мастерство, но и быть предельно внимательными и сконцентрированными на гонке.

В классе «65» титул чемпиона области завоевал Алексей Доротов. В классе «125» борьбу за лидерство вели два представителя челябинской спортшколы — Илья Лысак и Арсений Грищук. В зрелищном заезде быстрее оказался более титулованный Арсений. В классе «250» вне конкуренции оказался Артур Ахмадеев из Магнитогорска.

В командном зачете победу одержали мотогонщики из Челябинска. Команда «КМВЛ», успешно выступающая в чемпионате России, предсказуемо выиграла областные состязания. Даже несмотря на то, что ряд лидеров команды пропускали турнир и сейчас готовятся к более ответственным стартам.

Чемпионат Челябинской области по мотокроссу. Командный зачет:

1. Команда мастеров Высшей лиги (Челябинск) — 304 очка.

2. СШ «Динамо» — ДОСААФ «Металлург» (Магнитогорск) — 290 очков.

3. «Мотор74» — ДОСААФ России (Миасс) — 288 очков.

4. СЮТ МК «Победа» (Копейск) — 286 очков.

5. АКМ «Вираж» Сосновского района (Южный Прииск) — 256 очков.

Впереди лучших мотокроссменов Челябинской области ждут более серьезные и ответственные старты. Сильнейшие гонщики в составе региона выступят на соревнованиях российского уровня. А затем, не исключено, соберутся снова в поселке Южный Прииск. Здесь организаторы планируют провести региональные состязания по зимнему мотокроссу. Возможности трассы позволяют им это сделать.