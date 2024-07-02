Челябинская команда по мотокроссу заняла пятое место на чемпионате России

Первый этап соревнований прошел в Набережных Челнах

В Набережных Челнах стартовал новый сезон по мотокроссу. На первом этапе чемпионата России выступили 304 спортсмена из 38 регионов. Южноуральские мотогонщики по итогам двух заездов не смогли финишировать в тройке призеров в личном первенстве. Зато заняла высокое пятое место в общем зачете челябинская команда Высшей лиги по мотокроссу, сообщает Федерация мотоциклетного спорта России.

На старт первого этапа чемпионата России в Набережных Челнах вышли лучшие российские мотогонщики. Они боролись не только за призовые места, но и зачетные очки, которые нужны будут им для того, чтобы принять участие в финальном этапе соревнований. Челябинская команда «КМВЛ» (команда по мотокроссу Высшей лиги. — Прим. авт.) в этот раз добилась скромных результатов.

В личном первенстве гонщики Челябинской области не смогли завоевать медали. В классе «125» ближе всех к пьедесталу был Александр Шершнев. В первом заезде он занял второе место, а во втором допустил досадную ошибку, заняв в итоге место в десятке сильнейших. В этом же классе достойно выступил Александр Анферов. В классе «250» 9‑е и 11‑е места заняли челябинцы Святослав Проненко и Даниил Кесов.

В командном зачете челябинские мотогонщики заняли 5‑е место. Победу здесь праздновали спортсмены из Приморского края. На втором и третьем местах — представители Свердловской области и Санкт-Петербурга соответственно.

На первом этапе первенства России челябинские гонщики заняли 6‑е место в командном зачете. В составе команды выступили Клим Калистратов, Виталий и Вячеслав Анферовы, Алексей Глазунов и Илья Лысак.

Следующий этап чемпионата России — 13—14 июля в Каменске-Уральском (Свердловская область).