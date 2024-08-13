Магнитогорск примет мотоциклистов со всей России

По городу проедут 200 байкеров

В пятницу, 16 августа, в Магнитогорске Челябинской области соберутся 200 мотоциклистов из разных уголков России. Сначала они проедут по городу, а потом остановятся у памятника «Тыл — фронту», чтобы возложить цветы. Об этом сообщили в пресс-службе городского курорта «Притяжение».



Мотопробег начнется в 12:00 у арены «Металлург». В 12:15 байкеры соберутся у монумента «Тыл — фронту». Горожан также пригласили присоединиться к церемонии возложения цветов. Оттуда колонна поедет на площадь возле МГТУ им. Г. И Носова, а после — в городской курорт «Притяжение».

Из Магнитогорска мотоциклисты поедут в Пласт. А завершится мотопробег в Челябинске. Организаторами является мотоклуб H.O.G. TANKOGRAD CHAPTER RUSSIA. Цель мероприятия — познакомить байкеров с достопримечательностями Южного Урала.