Челябинец Александр Платонов завоевал Кубок России по мотокроссу среди ветеранов

Он выиграл все пять этапов соревнований

В Свердловской области завершился пятый, последний этап Кубка России по мотокроссу. Челябинские гонщики завоевали несколько призовых мест и заняли общее второе место в командном зачете соревнований. Убедительную победу в категории «Ветераны» одержал руководитель региональной Федерации мотоспорта Александр Платонов, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

На соревнованиях в поселке Буланаш (Свердловская область) челябинская команда Высшей лиги по мотокроссу выступила, как и прежде, на высоком уровне. Наши земляки завоевали пять медалей в личном зачете и одну в командном.

В личном первенстве серебряными призерами стали Руслана Харчук и Александр Шершнев (оба — класс «125 см куб.»). Бронзовые медали завоевали Александр Анферов (класс «125») и Святослав Проненко (класс «250»). Наконец, еще одну медаль в копилку сборной Челябинской области принес Александр Платонов. Причем он выиграл состязания в классе «Ветераны» очень уверенно: во всех пяти этапах он финишировал первым и таким образом стал обладателем золотой медали в общем зачете.

Отметим, что на протяжении многих лет Александр Платонов является руководителем региональной Федерации мотокросса. Он же возглавляет и профессиональную челябинскую команду Высшей лиги по мотокроссу.