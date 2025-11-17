Челябинская дзюдоистка Ева Огнивова в пятый раз выиграла первенство России

На соревнованиях в Краснодаре она принесла региону вторую золотую медаль

В Краснодаре завершилось первенство России по дзюдо среди юниоров до 21 года. В этих соревнованиях приняли участие около 700 атлетов из 70 регионов. В активе спортсменов Челябинской области две золотые медали, которые завоевали Анастасия Быкова и Ева Огнивова. Причем последняя завоевала уже пятый чемпионский титул на первенствах страны, сообщает результаты Федерация дзюдо России.

Ева Огнивова продолжила коллекционировать российские золотые медали с первенств страны. В Краснодаре челябинка одержала победу во всех поединках в весовой категории до 70 кг. В решающем поединке она оказалась сильнее Юлии Суриной из Московской области.

«Я бы не сказала, что „влегкую“ выиграла эту Россию. Я просто хорошо настроилась, приняв для себя тот факт, что первенство — это такой же турнир, как и другие, просто еще один старт, где надо побороться, чтобы получить результат. Я стараюсь перестроить подход к состязаниям и воспринимать их скорее как тренировку с судейством», — сказала после победы Ева Огнивова.

Для нее это уже пятая победа на первенстве России. Занимается она в СШОР «Локомотив» под руководством Андрея Морозова. Третье место поделили между собой Полина Яковлева из Екатеринбурга и Кира Орешникова из Самары.

Дзюдо. Первенство России среди спортсменов до 21 года. Юниорки, весовая категория до 70 кг:

1. Ева Огнивова (Челябинская область).

2. Юлия Сурина (Московская область).

3. Кира Орешникова (Самарская область).

3. Полина Яковлева (Свердловская область).

Ранее, в первый день турнира, золотую медаль Челябинской области в весовой категории до 44 кг принесла Анастасия Быкова. Она в красивом стиле выиграла финальный поединок, бросив на «иппон» соперницу из Санкт-Петербурга.

Отметим, что в шаге от медали остановилась еще одна спортсменка из Челябинской области. Итоговое пятое место заняла Евгения Самойлович. Победу в общем зачете праздновали представители Краснодарского края, а в соперничестве федеральных округов тройку сильнейших составили команды СКФО, ПФО и ЮФО.