Челябинка Сабина Гилязова вошла в тройку лучших дзюдоисток мира

В весовой категории до 48 кг по итогам 2025 года она заняла третью позицию

Международная федерация дзюдо опубликовала рейтинг лучших дзюдоистов мира по итогам 2025 года. В тройку сильнейших в весовой категории до 48 кг ворвалась челябинская спортсменка Сабина Гилязова. С 4518 баллами она уступает лишь соперницам из Казахстана и Швеции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Мировой рейтинг составляют по итогам выступлений сильнейших дзюдоистов мира на международных соревнованиях, входящих в календарный план IJF (Международная федерация дзюдо. — Прим. авт.). В зависимости от ранга турнира спортсмены получают баллы за успешное выступление в турнирах — этапах Кубка мира, серии «Большой шлем», чемпионатах мира и Европы.

По итогам 2025 года челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова заняла третью позицию в весовой категории до 48 кг. Она набрала 4518 очков и по этому показателю уступает лишь спортсменкам из Казахстана и Швеции. Возглавляет рейтинг с 5096 очками Абиба Абужакынова. Отметим, что на 24-й позиции находится еще одна россиянка — Марина Воробьева.

Дзюдо. Мировой рейтинг. Женщины. 48 кг

1. Абиба Абужакынова (Казахстан) — 5096 очков.

2. Тара Бабулфат (Швеция) — 4552 очка.

3. Сабина Гилязова (Россия) — 4518 очков.

В топ-50 дзюдоистов мира по итогам 2025 года входят еще три челябинских спортсмена. Так, замкнул дюжину сильнейших в категории свыше 100 кг Денис Батчаев. Ирина Зуева (57 кг) расположилась на 14‑й позиции, а Егор Малкин (90 кг) — на 26‑м месте.

Отметим, что возглавили рейтинг-лист в своих категориях три российских дзюдоиста — Аюб Блиев (60 кг), Тимур Арбузов (81 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). При этом последний является абсолютно лучшим дзюдоистом мира по итогам 2025 года без учета весовых категорий и отражает суммарную оценку уровня мастерства, спортивных результатов и значимых достижений дзюдоиста на международной арене.

Напомним, что в 2025 году Сабина Гилязова неоднократно становилась победителем и призером международных турниров, а еще в третий раз выиграла титул чемпионки России.