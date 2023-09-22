Челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова стала бронзовым призером турнира «Большой шлем» В поединке за третье место наша спортсменка победила сербку Милицу Николич



В турнире в Азербайджане принимают участие более 400 спортсменов из 61 государства. Российская команда будет представлена на турнире 24 спортсменами (13 мужчин и 11 женщин) в качестве нейтральных атлетов — без государственной символики. В ее состав вошла челябинка Сабина Гилязова. Она выступила в наилегчайшем весе — 48 кг.



В первом круге Сабина Гилязова встретилась с вышла на татами против Наташи Феррейры из Бразилии. Поединок с соперницей из Бразилии сложился для Сабины очень непросто, но челябинской спортсменке удалось одержать победу и выйти в следующий круг турнира. Во втором поединке Сабине противостояла немка Катарина Менц, которую наша спортсменка одержала «чистую» победу.



В поединке за третье место в весовой категории — 48 кг челябинская спортсменка уверенно победила сербскую дзюдоистку Милицу Николич. Сабина стала первой российской спортсменкой, завоевавшей медаль на текущем этапе «Большого шлема». Вслед за ней золотую медаль в составе сборной России завоевал Рамазан Абдулаев (60кг). Он в финале победил россиянина Гамзата Заирбекова, который стал серебряным призером турнира в Баку.



Добавим, что на прошлом этапе международного турнира «Большой шлем» в Улан-Баторе

Сегодня, 22 сентября, в Баку стартовал рейтинговый международный турнир серии «Большой шлем». Первую медаль в составе сборной России завоевала челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова. В поединке за третье место в весовой категории 48 кг она победила сербку Милицу Николич, передает корреспондент ИА «Первое областное».В турнире в Азербайджане принимают участие более 400 спортсменов из 61 государства. Российская команда будет представлена на турнире 24 спортсменами (13 мужчин и 11 женщин) в качестве нейтральных атлетов — без государственной символики. В ее состав вошла челябинка Сабина Гилязова. Она выступила в наилегчайшем весе — 48 кг.В первом круге Сабина Гилязова встретилась с вышла на татами против Наташи Феррейры из Бразилии. Поединок с соперницей из Бразилии сложился для Сабины очень непросто, но челябинской спортсменке удалось одержать победу и выйти в следующий круг турнира. Во втором поединке Сабине противостояла немка Катарина Менц, которую наша спортсменка одержала «чистую» победу.В поединке за третье место в весовой категории — 48 кг челябинская спортсменка уверенно победила сербскую дзюдоистку Милицу Николич. Сабина стала первой российской спортсменкой, завоевавшей медаль на текущем этапе «Большого шлема». Вслед за ней золотую медаль в составе сборной России завоевал Рамазан Абдулаев (60кг). Он в финале победил россиянина Гамзата Заирбекова, который стал серебряным призером турнира в Баку.Добавим, что на прошлом этапе международного турнира «Большой шлем» в Улан-Баторе челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова завоевала серебряную медаль . В финальном поединке в весовой категории 48 кг южноуральская спортсменка уступила японке Хикари Йошиоке.

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