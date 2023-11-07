Дзюдоисты Челябинской области завоевали 30 медалей на турнире памяти Петра Сумина

В соревнованиях выступили более 300 юношей и девушек не старше 15 лет

В челябинском УСК УралГУФК подвели итоги всероссийского турнира по дзюдо, посвященному памяти Петра Сумина. В юбилейных, десятых по счету соревнованиях, выступили более 300 юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Хозяева татами завоевали 30 наград, в том числе 6 золотых медалей, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

На соревнованиях в Челябинске выступили юные спортсмены из Свердловской и Тюменской областей, Пермского края, ДНР, Севастополя, Республики Крым, а также дружественных стран — Казахстана и Кыргызстана.

Участников состязания поприветствовали министр спорта Челябинской области Александр Гриб, председатель попечительского совета ЧООО «Федерация дзюдо» Ирина Текслер, супруга экс-губернатора Челябинской области Ольга Сумина, мастер спорта России международного класса Денис Коротаев, бронзовый призер Олимпийских игр Юрий Степкин, а также другие почетные гости.

«Челябинская область — столица дзюдо России. И для этого есть основания. Достаточно сказать, что только с начала этого года в нашей области прошло шесть соревнований высокого, в том числе федерального, уровня. Этот турнир — седьмое событие высокого класса, связанное с дзюдо. Очень важно, что турнир является не просто большим праздником для юных южноуральцев, но и стартовой площадкой для попадания в состав сборной команды России», — отметила общественный деятель Ирина Текслер.

Успешно в турнире выступили хозяева соревнований. Дзюдоисты Челябинской области завоевали 30 медалей, в том числе — 6 золотых, 6 серебряных и 18 бронзовых. Победителями в своих весовых категориях стали Артем Собянин (38 кг), Давид Загитов (66 кг), Матвей Рябов (73 кг), Матвей Горбушин (81 кг), Татьяна Никонова (48 кг) и Мила Онохова (52 кг).

По сложившейся традиции, на следующий день после турнира состоялся мастер-класс для молодых спортсменов. Его провел медалист Олимпийских игр Юрий Степкин.

Отметим, что турнир является стартовой площадкой для многих юных дарований, ведь именно с этих соревнований начинали свою блестящую спортивную карьеру члены сборной команды России неоднократные победители и призеры первенств России, Европы и мира Никита Алексеенко, Ирина Зуева, Дмитрий Придира, Савелий Беднарский, Егор Малкин, Денис Коротаев, Виктория Лихачева, Лев Левченко и многие другие титулованные спортсмены.