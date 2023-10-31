Челябинка Сабина Гилязова поборется за титул чемпионки Европы по дзюдо

Во французском Монпелье выступят 16 российских спортсменов

Тренерский штаб сборной России по дзюдо объявил состав на предстоящий чемпионат Европы. В городе Монпелье (Франция) выступят 16 наших спортсменов. Среди них и южноуральская дзюдоистка Сабина Гилязова, которая поборется за награды в весовой категории до 48 кг. В ее коллекции уже есть бронзовая медаль континентального первенства, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

Во французском Монпелье будут представлены более 400 дзюдоистов из более чем 40 стран. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. В состав команды вошли 9 мужчин и 7 женщин. В заявку попала и южноуральская дзюдоистка Сабина Гилязова. Ранее она уже становилась бронзовым призером чемпионата Европы-2021 и теперь планирует как минимум повторить свое достижение.

В 2022 году наша команда не участвовала в европейском первенстве. А годом ранее на главном старте дзюдоистов Старого света в Лиссабоне золото выиграл Инал Тасоев (свыше 100 кг), серебро завоевала Дарья Давыдова (63 кг), а бронзовыми медалистами стали Яго Абуладзе (60 кг), Муса Могушков (73 кг), Михаил Игольников (90 кг), Сабина Гилязова (48 кг) и Мадина Таймазова (70 кг).

Жеребьевка соревнований состоится 2 ноября. Сабина Гилязова выступит в первый день турнира, 3 ноября. Отметим, что чемпионат Европы имеет важное значение для спортсменов, претендующих на участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Победа в Монпелье принесет дзюдоисту 700 рейтинговых очков, серебряная медаль — 490, а бронзовая — 350 баллов.

Напомним, что в текущем сезоне Сабина Гилязова успешно выступила в нескольких международных турнирах. Так, она стала серебряным призером «Большого шлема» в Улан-Баторе, а также завоевала бронзу на аналогичном турнире в Баку. Однако на последнем старте в Абу-Даби ее ждала неудача — челябинская спортсменка уступила в первом же поединке словенке Маруше Стангар.