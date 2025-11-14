Челябинка Анастасия Быкова завоевала золото первенства России по дзюдо

Она выиграла состязания в самой легкой весовой категории среди юниорок

Челябинская спортсменка Анастасия Быкова принесла региону первую медаль со стартовавшего в Краснодаре первенства России по дзюдо среди юниоров. В финальном поединке в категории до 44 килограммов ей хватило 30 секунд, чтобы победить соперницу из Санкт-Петербурга. Турнир в Краснодаре собрал более 700 атлетов из 70 регионов страны, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

На пути к финалу Алина Быкова уверенно одержала победу в трех поединках в весовой категории до 44 килограммов. В решающем поединке за золото ей противостояла бронзовый призер первенства России — 2024 Алина Михайлова из Санкт-Петербурга. Однако долгой борьбы не получилось. Уже на 30‑й секунде челябинская спортсменка броском через спину заставила капитулировать соперницу.

«Эта медаль очень-очень важна! Я понимала, что у меня есть все, чтобы стать первой, и была хорошо готова к турниру. В финале ощущала мандраж, но делала то, что умею и сотни раз отрабатывала на тренировках. Спасибо моим тренерам — они верили в меня даже больше, чем я сама», — рассказала Анастасия Быкова пресс-службе ФДР.

Спортсменка отметила, что на международных стартах не представлена ее весовая категория до 44 килограммов. Поэтому для выхода на следующий уровень ей необходимо набрать 3—4 килограмма.

Дзюдо. Первенство Европы среди юниоров до 21 года. Девушки, весовая категория до 44 кг:

1. Анастасия Быкова (Челябинская область).

2. Алина Михайлова (Санкт-Петербург).

3. Аделина Нестерова (Москва).

3. Елена Полевод (Алтайский край).

Анастасия Быкова занимается под руководством Эльнура Бадирханова в Центре спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера, представляет также колледж УралГУФК. Ранее она становилась победительницей Кубка Европы в Словении.

Соревнования в Краснодаре завершатся в воскресенье, 16 ноября.