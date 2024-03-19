В Челябинской области сформировали состав команды на первенство России по ММА

На турнире выступят 17 южноуральских бойцов

Тренерский штаб сборной Челябинской области определился с составом команды, которая выступит на первенстве России по смешанному боевому единоборству ММА. На ответственных стартах выступят 17 южноуральских бойцов — финалистов первенства УрФО, которые завершились накануне в Ноябрьске и Екатеринбурге, сообщает региональная Федерация ММА.

Состав участников на первенство России по ММА был определен по итогам окружных соревнований, которые прошли в Ноябрьске и Екатеринбурге. На этих турнирах были определены победители и призеры в различных возрастных категориях: юноши и девушки 12—13, 14—15, 16—17 лет, а также юниоры и юниорки 18—20 лет. Финалисты соревнований получали прямые путевки на первенство России. В общей сложности на всероссийские соревнования прошли отбор 17 южноуральских спортсменов.

Например, на первенстве УрФО в Ноябрьске золотую медаль завоевал представляющий клуб «Уральский витязь» из Троицка Владимир Савинков. Он одержал победу в весовой категории до 52 кг среди юношей 12—13 лет.

«Эмоции просто зашкаливают! Мне и моему тренеру пришлось пройти через многое: были и поражения, и яркие победы. Но скажу одно: что никогда не надо отступать и опускать руки. Бои были конкурентными, соперники очень подготовленные, показали разные техники боя, но мы с моим тренером Кириллом Николаевичем Курченко искали к каждому ключ и ловили соперников на ошибках», — поделился впечатлениями от победы Владимир Савинков.

Помимо него по итогам выступлений на соревнованиях в Ноябрьске путевки на первенство России завоевали челябинцы Мустафо Тоиров, Владимир Бельков, Артем Арчегов, Салимджон Нозимов и Всеволод Пономарев.

Ранее определились участники первенства России среди юношей 16—17 лет. По итогам соревнований в Екатеринбурге в заявку южноуральской команды попали Алекса Ставинчук, Ангелина Клинова, Карина Вагапова, Гусен Абзулазизов, Андрей Грязных, Сухаммад Самиев, Юлия Шалавина, Саидмухамад Сайнозимов, Дмитрий Черниюк, Антон Петров и Александр Сергеев.

Первенства России в различных возрастах пройдут в трех городах и в разные сроки: 8—21 апреля (юноши 16—17 лет, Ижевск), 25—29 апреля (юноши 12—13 и 14—15 лет, Чебоксары), 16—19 мая (юноши 18—20 лет, Калуга). Чемпионат России среди взрослых спортсменов примет Нижний Новгород, этот турнир пройдет с 30 мая по 3 июня.