Баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» одержали «дежурные» две победы в Высшей лиге

Челябинская команда дважды выиграла у дубля «Надежды» из Оренбурга

Челябинская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» одержала две непростые победы в Высшей лиге, оказавшись сильнее соперниц из «Надежды-2» — 67:56 и 78:66. Подопечные Евгения Рыжкова сохранили за собой лидерство в чемпионате — в их активе 9 побед при 1 поражении, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первая игра с девушками из Оренбурга получилась для «Славянки-ЧКПЗ» непростой. Хозяйки площадки здорово провели первую половину матча, ушли на большой перерыв ведя в счете 34:26. Равная игра, очко в очко, шла и в третьем периоде. С преимуществом в 4 очка «Надежда-2» начала заключительную 10-минутку.

И вот здесь-то, в ключевой момент матча, исполнительское мастерство спортсменок из «Славянки-ЧКПЗ» сыграло важнейшую роль. Наши девушки предельно собранно провели четвертый период, и главным образом — здорово действовали в атаке. Не прошло и трех минут с начала четверти, как уже челябинки выбились вперед 49:45.

Важную роль в успехе «Славянки-ЧКПЗ» сыграла Екатерина Зеленцова. Не случайно уже после матча главный тренер команды назвал ее лучшим игроком, отметив то, как здорово она прибавила в концовке встречи. 67:56 — победа нашей команды!

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 7 ноября. «Надежда-2» (Оренбург) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 56:67 (15:14, 19:12, 11:15, 11:26).

«Надежда-2»: Мурзанева (18), Нахимова (11), Шапорова (7), Каширина (6), Склярова (6), Яшина (6), Двурядкина (2), Есипова, Ничкова.

«Славянка-ЧКПЗ»: Ситникова (12), Зеленцова (11), Кузилова (9), Грачева (8), Эрнандес (8), Катлинская (7), Кортунова (4), Исаева (4), Тюляндина (2), Безгубенко (2), Артамонова, Закомолкина.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

12 очков и 8 подборов — капитан челябинской команды провела поединок на своем привычном высоком уровне.

Софья Мурзанева («Надежда-2»)

Лидер атак оренбургской команды, стала самым результативным игроком матча (18 очков), в ее активе также 6 подборов.

Екатерина Зеленцова («Славянка-ЧКПЗ»)

Здорово провела заключительный период, который стал ключевым в матче. У нее 11 очков, 4 подбора и 2 результативные передачи.

Не менее упорным и напряженным получился поединок команд, состоявшийся на следующий день. И вновь в первой половине матча шла равная игра. На сей раз она завершилась с перевесом в два очка в пользу баскетболисток «Славянки-ЧКПЗ» — 39:37.

После перерыва челябинки выдали хороший отрезок, в котором оторвались от соперниц на 9 очков. Казалось, хозяйки площадки дрогнут и уже не смогут найти в себе силы на камбэк. Но стоило им попасть две «трешки», и они снова вернулись в игру, сократив разрыв в счете до минимума. Очень важный дальний бросок на последних секундах забила Полина Исаева — 53:57 перед последним периодом.

Как и в предыдущем матче исход противостояния решался в заключительной 10-минутке. При счете 60:64 важнейший трехочковый забросила Даяна Эрнандес. Челябинкам нужно было продержаться пять минут, сохранив комфортное 7-очковое преимущество. Они этой цели добились, одержав девятую победу подряд в чемпионате — 78:66.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 8 ноября. «Надежда-2» (Оренбург) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 66:78 (16:21, 21:18, 16:18, 13:21).

«Надежда-2»: Мурзанева (19), Есипова (18), Каширина (12), Яшина (6), Нахимова (4), Шапорова (4), Двурядкина (3), Лопакова, Ничкова.

«Славянка-ЧКПЗ»: Кузилова (15), Грачева (14), Кортунова (13), Эрнандес (10), Закомолкина (9), Ситникова (6), Исаева (3), Зеленцова (2), Тюляндина (2), Катлинская (2), Безгубенко (2), Артамонова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Софья Кузилова («Славянка-ЧКПЗ»)

Стала самой результативной в челябинской команде, особенно здорово провела первую половину матча.

Мария Есипова («Надежда-2»)

Наряду с Софьей Мурзаневой, была основным игроком в оренбургском клубе по набору очков, также преуспела в игре на подборах.

Валерия Кортунова («Славянка-ЧКПЗ»)

Хороший матч в активе спортсменки: 13 очков, 3 подбора — достойно!

«Славянка-ЧКПЗ» сохранила за собой лидерство в Высшей лиге. У нее 9 побед при 1 поражении. Челябинки возвращаются домой и теперь будут готовиться к матчам с клубом «Ростов-ЮФУ». Игры пройдут 22 и 23 ноября.

Фото: пресс-служба ПБК «Надежда» (Оренбург).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).