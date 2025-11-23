Баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» упустили лидерство в Высшей лиге

Челябинская команда оступилась в одном из матчей с «Ростов-ЮФУ»

Баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» потеряла лидерство в Высшей лиге. Произошло это после неожиданного домашнего поражения от «Ростова-ЮФУ» (59:75). В повторном матче челябинки взяли реванш (86:54), однако это не помогло им удержать лидерство в чемпионате. На первую строчку в турнирной таблице выбились баскетболистки магнитогорского «Металлурга», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне «Ростов-ЮФУ» дал бой двум другим фаворитам чемпионата — «ЧГУ» из Чебоксар и ногинскому «Спартаку». У этих соперников южанки выиграли один из двух матчей, и дали понять — с ними нужно считаться любому сопернику. Поэтому о недооценке команды в штабе «Славянки-ЧКПЗ» не могло быть и речи.

И начало первого поединка между командами складывалось в пользу челябинок. Они повели в первом периоде, результативно сыграв в атаке. 23:19 после стартовой 10-минутки. Однако во второй четверти у хозяек площадки произошел сбой. «Ростов-ЮФУ» выровнял положение и даже повел в счете. Лидерские качества проявили Полина Кременецкая и Александра Чижевская, набравшие более 10 очков каждая в первой половине матча.

После перерыва «Славянка-ЧКПЗ» вынуждена была догонять соперника. И выровняла положение за 6 минут до финальной сирены — 59:59. Но затем снова произошел необъяснимый провал. За это время челябинки не набрали ни одного (!) очка, в том время как соперницы ушли в отрыв и праздновали победу — 59:75.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 22 ноября. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Ростов-ЮФУ» (Ростовская область) — 59:75 (23:19, 13:24, 15:14, 8:18).

«Славянка-ЧКПЗ»: Кортунова (15), Исаева (12), Кузилова (10), Ситникова (6), Зеленцова (4), Тюляндина (3), Грачева (2), Катлинская (2), Эрнандес (2), Закомолкина (2), Безгубенко (1).

«Ростов-ЮФУ»: Кременецкая (24), Чижевская (18), Бекузарова (11), Романютина (7), Аристова (6), Кривицкая (6), Иштрякова, Воронова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Полина Кременецкая («Ростов-ЮФУ»)

Забила аж 6 «трешек», которые помогли ей стать самой результативной в матче. Набрала в итоге 24 очка, а еще сделала 6 подборов.

Александра Чижевская («Ростов-ЮФУ»)

Сыграла полезно и эффективно, сделала дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов. А еще в ее активе 8 передач. Суперигра для форварда из Беларуси.

Валерия Кортунова («Славянка-ЧКПЗ»)

Наряду с Полиной Исаевой была лучшей в составе челябинской команды. Провела на площадке почти 30 минут.

Челябинки сделали выводы из поражения и вышли на следующий день предельно мотивированными. Они с легкостью вновь забрали первый период (22:8), хотя и уступили во втором (16:24). Но все же ушли на большой перерыв, ведя в счете 38:32.

И вот тут-то они ошибок уже не допустили. В третьем периоде «Славянка-ЧКПЗ» совершила рывок, на который соперницы ответить не смогли. По всей видимости, сказалось усталость и короткая скамейка запасных. Лидеры южанок не нашли в себе силы на то, чтобы сделать камбэк, а резерва для усиления игры у «Ростова-ЮФУ» не нашлось.

Баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» взяли реванш за вчерашнее поражение от «Ростова-ЮФУ» — 86:54.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 23 ноября. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Ростов-ЮФУ» (Ростовская область) — 86:54 (22:8, 16:24, 29:9, 19:13).

«Славянка-ЧКПЗ»: Эрнандес (12), Катлинская (12), Зеленцова (11), Закомолкина (10), Грачева (10), Кузилова (8), Ситникова (6), Безгубенко (6), Кортунова (6), Исаева (4), Тюляндина (1), Артамонова.

«Ростов-ЮФУ»: Дмитриенко (11), Аристова (9), Кременецкая (8), Чижевская (8), Кривицкая (7), Бекузарова (6), Воронова (3), Романютина (2), Иштрякова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Даяна Эрнандес («Славянка-ЧКПЗ»)

Сделала дабл-дабл: 12 очков и 12 подборов, а еще в ее активе 6 голевых передач.

Полина Катлинская («Славянка-ЧКПЗ»)

Хорошо вошла в игру, набрав 12 очков. Понравилась ее активность и заряженность на атаку.

Мария Аристова («Ростов-ЮФУ»)

Сыграла эффективно в защите и атаке: 7 очков и 5 подборов при неплохой реализации бросков.

«Славянка-ЧКПЗ» потеряла лидерство в Высшей лиге, опустившись на вторую строчку. Возглавил турнир магнитогорский «Металлург». Следующие два матча челябинки сыграют на своей площадке 26 и 27 ноября с командой «Платов-РГЭУ» из Ростова-на-Дону.

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).