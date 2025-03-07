Боксер Сергей Ковалев проведет прощальный бой в Челябинске

Экс-чемпион мира сразится с немцем Артуром Манном и повесит перчатки на гвоздь

Самый титулованный челябинский боксер-профессионал проведет свой прощальный бой на родине: 19 апреля в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» Сергей Ковалев в последний раз выйдет на ринг. Его соперником станет немец Артур Манн. Экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF хочет порадовать земляков победой и повесить перчатки на гвоздь, сообщает Федерация бокса Челябинской области.

Соперником 41-летнего боксера станет опытный немец Артур Манн, за плечами которого хороший послужной список в профи: 26 боев, в которых он одержал 22 победы (13 нокаутом) и потерпел 4 поражения. Оппонентам предстоит провести 10-раундовый бой в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в Челябинске.

«Я понимал, что этот день настанет. Наверное, пришло время завершать карьеру, потому что у меня в последние четыре-пять лет редко происходили бои. Это негативно сказывалось на моем эмоциональном состоянии, подготовке. Я не знаю, как это назвать… Просто перегорел, как пацан. В ринг вышел — как будто уже отбоксировал. Эти паузы большие между боями негативно сказываются на боевой форме. Поэтому решили завершить», — рассказал Сергей Ковалев в эфире «Матч ТВ».

Свой последний бой челябинец провел в мае 2024 года, когда уступил Робину Сафару. По ходу карьеры Ковалев боксировал с такими соперниками, как Сауль Альварес, Бернард Хопкинс, Натан Клеверли, Энтони Ярд, Элейдер Альварес, Андре Уорд, Жан Паскаль, Айзек Чилемба, Исмаил Силлах, и многими другими.

Артур Манн владел поясом WBO International в первом тяжелом весе. 34-летний немец известен по боям с Муслимом Гаджимагомедовым, Евгением Тищенко, Кевином Лереной, Леоном Хартом, Валерием Брудовым.

«Ночь чемпионов IBA» будет организована IBA Challenge, UralBoxingPromotions и Patriot boxing и Iron&Gloves Promotions при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса Челябинской области.

Билеты в продажу еще не поступили. В прямом эфире будет трансляция на телеканале «Матч ТВ».

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