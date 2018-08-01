/ Футболисты «Челябинска» получили заслуженное «серебро» Первенства России

Спортсмены показали лучший результат в новейшей истории.

Спортсмены и тренеры футбольного клуба «Челябинск» приняли участие в торжественной церемонии, где получили заслуженные награды за высокий результат в группе «Урал-Поволжье» Первенства России. В прошлом сезоне челябинцам удалось занять второе место. Медали серебряной пробы вручили замгубернатора Евгений Редин и мэр Евгений Тефтелев.

В новейшей истории футбола Челябинской области — это лучший результат. Отрадно, что именно в этом году, когда российский футбол на высоком уровне, вы заняли второе место в своем дивизионе. Уверен, что теперь вы будете идти только по восходящей. Примите искренние слова признательности от Губернатора региона Бориса Александровича Дубровского. — поприветствовал гостей торжества Первый заместитель Губернатора региона Евгений Редин.

Сами спортсмены рады исторической победе и заслуженным медалям.

Приятно, когда за твою отдачу получаешь награды. Это стало большим толчком, чтобы двигаться дальше. Мы шли к этому год. С первый игры у нас все пошло удачно, забили свои голы, выиграли 2:0. Выиграть первую игру — это очень много значит. У ребят появилась уверенность. — рассказал капитан команды «Челябинск» Сергей Глазков.

Напомним, в конце мая футбольный клуб «Челябинск» завершил выступление в первенстве ПФЛ сезона 2017/2018 победой над «Сызранью». Это обеспечило футболистам выход на второе место турнира. Сейчас спортсмены начинают подготовку к новому сезону.