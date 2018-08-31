/ Незадолго до смерти отец Олега Знарка дал интервью сайту «Первый областной»

Известный футбольный тренер скончался﻿ на 80-м году жизни.

30 августа скончался Валерий Знарок, отец известного в России тренера по хоккею Олега Знарка. Валерий Петрович жил в Миассе. Всю свою жизнь он играл в разных футбольных клубах, после началась его тренерская карьера. В марте ему исполнилось 79 лет. Незадолго до смерти Валерий Знарок давал интервью сайту «Первый областной», где рассказывал как вместе с супругой они болеют за команду сына, сборную России на Олимпиаде в Корее.

Обычно перед игрой сыну звоню я. Желаю удачи, после игры звонит он сам. Когда проиграли Словакам, я сказал: «Ещё не вечер. Всё впереди». Но долго с ним тяжело вести разговор. Он может просто выключить телефон. — рассказывал весной сайту «Первый областной» Валерий Знарок.

О смерти футбольного тренера сообщили и в Федерации Хоккея России, выразив соболезнования.

Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования семьям Олега Знарка и Игоря Знарка, родным, близким, коллегам, всем, кто знал Валерия Петровича. — говорится в заявлении ФХР.

Напомним, Валерий Знарок родился в 1939 году в Усть-Катаве. В качестве игрока он выступал за футбольные клубы «Урал» и «Торпедо». После окончания карьеры Валерий Знарок тренировал челябинский «Локомотив», «Уралец» из Нижнего Тагила, миасское «Торпедо», челябинский «Зенит», новотроицкую «Носту», «УралАЗ» из Миасса и футбольный «Металлург» из Магнитогорска.