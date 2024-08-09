Челябинск примет Вечер титульных поединков по боксу

RCC готовит масштабное шоу в преддверии Дня города

Большой бокс возвращается в Челябинск. В преддверии Дня города в арене «Трактор» состоится турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Ожидаются поединки мирового значения — 6 сентября в ринге сойдутся спортсмены из России, Аргентины, Китая, Азербайджана, Узбекистана и Намибии, сообщают организаторы.





Героями титульных поединков станут, в частности, чемпион мира среди профессионалов по версии IBA Шарабутдин Атаев (6-0, 4 KOs). Обладатель множества титулов в любительском боксе, теперь Атаев вступает в гонку за пояс чемпиона мира WBA в полутяжелом весе. На кону в поединке Шарабутдина будет стоять второй по значимости мировой титул, пояс WBA Gold. Соперником Атаева станет аргентинец Брайан Суарез (19-2, 18 KOs).

Еще один важный бой для российского бокса — титульный поединок Мухаммада Шехова (14-0-1, 4 KOs). Он поборется за пояс IBF Intercontinental в весовой категории до 55,3 кг. Шехов — боксер топ-15 мирового рейтинга по версиям WBO и WBA, эта победа добавит в актив Мухаммада еще и место в официальном топе IBF. В Челябинске с Шеховым сразится один из лучших боксеров Азии в этом весе, китайский спортсмен Жон Ли (19-1, 7 KOs).





И, наконец, главный бой вечера: Заур Абдуллаев (19-1, 11 KOs) проведет поединок за вторую строчку мирового рейтинга IBF в легком весе против аргентинца Хуана Хавьера Карраско (20-1, 12 KOs). Победитель этой пары окажется в одном шаге от поединка за титул чемпиона мира.





Добавим, помимо спортивного шоу RCC Boxing Promotions традиционно готовит для зрителей яркое мультимедийное представление.